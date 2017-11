Von den Filmen, die in der DDR gedreht wurden, sind nur eine Handvoll in Erinnerung geblieben: „Jakob der Lügner“, „Die Legende von Paul und Paula“, „Die Spur der Steine“ oder „Ich war neunzehn“ vom großen Konrad Wolf. Viele Regisseure flüchteten in unverfängliche Historienschinken oder Märchenfilme. Den legendären Namen Ufa als bindende Hülle, als Symbol für ihre Produktionen und für Großkinos, hatten sich westdeutsche Konzerne gesichert.

Nach der Wiedervereinigung begann die unendliche Geschichte mit einem neuen Kapitel. Jede Zeit hat ihren Ort, aber jeder Ort auch seine Zeit. Nicht nur Kunst oder zumindest Kunsthandwerk, sondern auch die erfolgreichste deutsche Seifenoper, deren Dialoge von keines noch so kleinen Gedankens Blässe angekränkelt sind, wird in Babelsberg von der Ufa produziert. „Gute Zeiten schlechte Zeiten“ läuft seit Anfang der neunziger Jahre fünfmal pro Woche auf RTL.

Schlöndorff war 1992 bis 1997 Geschäftsführer

Wer heute mitspielen will im Business, muss aber auch mehr zu bieten haben. In Babelsberg war man auch den Wünschen der großen Regisseure hörig. Sonst hätte ein Quentin Tarantino seine kontrafaktische Kriegsgroteske „Inglorious Basterds“ wohl anderswo gedreht. Gleiches gilt für Bryan Singer und Tom Cruise mit „Operation Walküre“ oder Wes Andersons „Grand Hotel Budapest“. Es gibt einen 500 000 Liter fassenden Wassertank, in dem krimigerecht Autos versinken oder unter Wasser gekämpft wird oder ein täuschend echtes russisches U-Boot taucht. In den Kulissen der Berliner Straße lassen sich Szenen des erfolgreichen Fernsehdreiteilers „Unsere Mütter, unsere Väter“ ebenso drehen wie mit ein paar Änderungen in den Namen von Kneipen und Geschäften auch Straßen in Prag simulieren – oder das von Deutschen besetzte Warschau in Roman Polanskis „Der Pianist“. Im vergangenen Jahr wurde für die Großproduktion „Babylon Berlin“ die Außenkulisse „Neue Berliner Straße“ für acht Millionen Euro errichtet.

Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff war von 1992 bis 1997 Geschäftsführer der Filmstudios in Babelsberg. Der Weg dorthin im Jaguar, den ihm einst Max Frisch schenkte, dauert von seinem Haus am Potsdamer Ufer des Griebnitzsees sieben Minuten. Und fast so berühmt wie das Studio war er selbst. Um stets daran erinnert zu werden, dass auch er in einer Tradition von ganz Großen stand, heftete er seine eigene Fortsetzung von Billy Wilders berühmtem Motto „How would Lubitsch do it?“ an die Wand seines Büros: „How would Billy do it? Would he do it?“ Wie würde Billy es machen? Würde er es überhaupt machen?

Neue Arbeitszeiten in Babelsberg

Als damals Inventur gemacht wurde, beugte sich Volker Schlöndorff über Businesspläne statt über Drehbücher – und Arbeitsplätze gingen für immer verloren. Platzten Träume an jedem Tag. Gewohnt waren die Mitarbeiter es bis dahin, morgens um sechs Uhr zu beginnen und sich spätestens um 14 Uhr auf den Heimweg zu machen. Der Neue erklärte ihnen den Aufbruch in eine neue Zeit, dass man heute auch um 19 Uhr noch seiner Arbeit nachgehe, denn dann würden die Big Shots in Hollywood gerade mal in ihren Büros eintreffen.

1996 wurden die alten Rohre aus der Kanalisation ausgebuddelt, die dort seit den zwanziger Jahren vor sich hin rotteten. Schlöndorff schaute neugierig zu. Sobald irgendwo in seinem Reich gegraben, geschraubt, gebohrt, gehämmert, gestrichen wurde, hielt es ihn nicht im Büro. Er stand also an der Grube und starrte hinunter. „Chef“, rief einer der Arbeiter herauf, „riechen Sie mal. Hier ist noch die Scheiße von Marlene drin.“

