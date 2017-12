Hopp und Manzel sind eine Idealbesetzung für dieses „Anatevka“-Ehepaar. Weil Kosky das von vielen langen Dialogen geprägte Stück als Schauspiel mit Musik betrachtet. Einerseits. Andererseits holt er – und ist dabei so charmant inkonsequent wie sein Hauptdarsteller – den Broadway an die Behrenstraße, entfesselt mit Hilfe seines Leib-und-Magen-Choreografen Otto Pichler grandiose Massenszenen. Zwölf Tänzer wirbeln da über die Szene, und Musical-Spezialist Koen Schoots sorgt dafür, dass das tolle Treiben aus dem Graben angemessen befeuert wird, mit Schmackes eben.

Fantastisch, wie flexibel das Orchester der Komischen Oper ist, wie stilsicher sie den Klezmer-Sound treffen. Grandios, wie sich das Geschehen auf der Szene atmosphärisch dazu fügt, wie die Ensemblemitglieder in diesen folkloristischen Genrebildern noch die allerkleinste Nebenrolle durch ihre darstellerische Detailgenauigkeit veredeln, Peter Renz als tüddeliger alter Rabbi beispielsweise, Jens Larsen als hünenhafter Fleischer.

Hinreißend in ihrer Schwärmerei sind Talya Lieberman, Alma Sadé und Maria Fiselier als Tevjes Teenager-Töchter, aber auch in dem Mut, mit dem sie dann für ihre Liebe kämpfen. Johannes Dunz, Ezra Jung und Ivan Tursic machen gute Figur als ihre Auserwählten, mit toller Bühnenpräsenz vervollständigen die beiden Mädchen Antonia Papendell und Agathe Bollag das Kinder-Quintett, jungmeisterlich spielt der zehnjährige Maxime Bergeron als Fiedler seinen Part.

Ganz offen rührselig

Barrie Kosky hat keine Angst vor der großen Geste, wenn er diese Geschichte erzählt, die ihm so nah ist. Er wagt es, ganz offen rührselig zu sein, ja den Kitsch zu streifen, vor allem nach der Pause, wenn auf der Bühne knöcheltief Schnee liegt und sich die jüdischen Bewohner widerstandslos aus ihrem Dorf vertrieben lassen, mit fatalistischer Bereitschaft, ihr Schicksal zu ertragen.

Gott sei Schrank, sorgt Rufus Didwiszus’ Szenenbild zumindest im ersten Akt für eine ironische Brechung. Da türmt sich nämlich eine richtig schön surrealistische Kulisse inmitten der Drehbühne auf, lauter übereinander gestapelte Kommoden, Betten, Stühle und vor allem eben Kleideraufbewahrungsmöbel aller Form und Größe, deren Türen sich bestens für perfekt getimte, komödiantische Rein-Raus-Spielchen eignen.

Und doch ist dieser lange Premierenabend vor allem dem seligen Blick zurück gewidmet, im Stück selber wie auch in Bezug auf die Geschichte der Komischen Oper. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier attestiert in seinem Grußwort zwar, man sähe der Bühne die Siebzig gar nicht an. Und doch wäre sie, das betont Barrie Kosky bei der Premierenfeier, um die Jahrtausendwende fast eines frühen Todes gestorben, als Opfer des sparwütigen Senats. Was der heroische Kampf des damaligen Intendanten Andreas Homoki verhinderte.

Viele Zeugen der bewegten Geschichte bittet Kosky an diesem sentimentalen Sonntag noch auf die Bühne, den langjährigen Ballettchef Tom Schilling, den letzten noch lebenden Musiker der Eröffnungsspielzeit, Georg Genschow, außerdem Winnie Siepert, die in Felsensteins „Schlauem Füchslein“ 1956 als Sechsjährige mitgespielt hat, sowie den Bratscher Eberhard Beetz, dessen erste Aufführung an der Komischen Oper vor 41 Jahren „Anatevka“ war und der am Sonntag nun mit demselben Stück seinen letzten Abenddienst vor dem Ruhestand bestritt. Masel tov für die Zukunft, altes Haus!

Die nächsten Vorstellungen sind ausverkauft. Tickets gibt es wieder ab 20. Februar.