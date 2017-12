Zwei Nachbarn in Richtung Kurfürstendamm hat Hans Grisebach bereits: Mit einer Brandwand angrenzend, steht dreiseitig frei und von der Straße abgerückt seit 1871 ein Wohnhaus, das heute das Käthe-Kollwitz-Museum beherbergt. Daneben wird gerade das ebenfalls dreiseitig freistehende heutige Literaturhaus fertiggestellt. Grisebach verkauft die südliche Hälfte seines Grundstücks 1891 an den Kollegen Wilhelm Martens, der hier Wand an Wand ebenfalls sein eigenes Wohnhaus errichten wird. Das gereihte Einfamilienhaus als Teil einer Blockrandbebauung, wie es Grisebach, Martens und wieder daneben auch Hermann von der Hude realisieren, ist für Berlin neu.

1905 wird in der Charlottenburger Sophienstraße noch einmal eine kurze Reihe von sieben Einfamilienhäusern entstehen, aber dieser Typus ist in Berlin bis heute eine Ausnahme geblieben. Zeitgenössisches Beispiel: die Townhouses neben dem Auswärtigen Amt in Mitte. Dass hier allerdings maximale Individualität angestrebt wurde, als handele es sich um einzeln stehende Villen oder Einfamilienhäuser, offenbart einen fundamentalen Unterschied. Das gereihte Einfamilienhaus in der Stadt ist Teil eines größeren urbanen Ganzen, es sollte die Souveränität haben, sich zurückzunehmen.

Die Schwelle zwischen privat und öffentlich

Grisebach konnte das. Auf seinem nach der Halbierung noch gut 13 Meter breiten Grundstück entwarf er ein hohes, schmales Haus mit einer großzügigen Wohnung auf zwei Ebenen und dem Sockelgeschoss für Wirtschaftszwecke. Im zweiten Obergeschoss ordnete er eine separat durch einen straßenseitigen Treppenturm erschlossene Wohnung für seinen alleinstehenden Bruder Eduard an, darüber sein eigenes Atelier mit Zeichensaal und Oberlicht. Im Treppenturm gingen also vor allem die Brüder auf und ab sowie die Mitarbeiter des Büros. Für die Familie mit anfangs drei, dann vier Kindern gab es eine villentypische innere Erschließung in der zweigeschossigen Halle mit Holztreppe und Galerie. Das Personal nutzte im kurzen Seitenflügel seine eigene Treppe.

Im Grundriss hat das Haus zwei leicht gegeneinander verschobene Raumachsen. So entsteht an der Straße eine eingerückte Eingangssituation mit Treppe und überdachtem Podest – zurückgezogen, aber nicht privat, öffentlich, aber schon nicht mehr Teil der Straße. Schöner kann man diese heikle Schwelle mit architektonischen Mitteln kaum ausbilden. Beim Nachbarhaus von Wilhelm Martens lässt sich erkennen, wie einfach man es sich auch machen kann: mit einer schlichten Tür auf der Baulinie.

Bei Grisebach hingegen gelangt man vom überdachten Podest in ein Vestibül und in den Hauptraum des „Hauses im Haus“: die zweigeschossige Halle mit Kamin und eigenartig verschlungener Treppe, die wie ein hölzernes Objekt die Ecke besetzt. Geradeaus geht es ins Speisezimmer, parallel dazu sind die Zimmer des Hausherrn und seiner Gattin angeordnet. Im Obergeschoss befinden sich die Schlafzimmer. Das der Tochter im Achteckzimmer hat einen Austritt zum Garten, den sie sich mit den Eltern teilt. Die Söhne bewohnen eine Loge zur Straße, zu der sie über eine schmale Galerie gelangen.

Über Stilfragen muss man bei Grisebach nicht diskutieren

Das schmale hohe Haus hat zwei Fensterachsen und dazwischen den schmalen Treppenturm, der nicht mittig platziert ist. Die breitere Achse mit großem Rundbogenfenster für das Herrenzimmer setzt sich in Zwillingsfenstern fort und schließt mit einem geschwungenen Giebel ab, die schmalere wird teilweise vom Turm verdeckt. Hier bildet das überdachte Eingangspodest ein die Asymmetrie ausgleichendes Gegengewicht zum verzierten, in den Himmel ragenden Giebel.

Die Wandflächen sind oberhalb des gemauerten Sockels hell verputzt, sie wirken glatt und straff. Nur im Brüstungsbereich einiger Fenster gibt es plastischen Schmuck, und die fein ornamentierten Fenstergitter sind erst aus nächster Nähe zu entdecken. So wird das Hochaufragende des Hauses nicht etwa durch die Fassadengestaltung gedrosselt, sondern durch den Giebel und den Turm noch gesteigert. Die in Berlin übliche Trauflinie bleibt buchstäblich im Hintergrund.

Max Liebermann zeichnet Grisebach 1893 als einen souverän blickenden Mann ohne Pose und Attitüde – und vertraut ihm kurz darauf den Umbau seines Hauses am Pariser Platz an. Heute stehen von den rund 60 Häusern, die Hans Grisebach gebaut hat, nur noch etwa zwei Dutzend. Wahrscheinlich würde der distinguierte Architekt das gelassen hinnehmen. Er hat Häuser entworfen, in denen auch nach 125 Jahren immer noch hervorragend gewohnt und gearbeitet werden kann. Dem Leben zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit – jener Öffentlichkeit einer inzwischen vollkommen veränderten Gesellschaft – geben sie Raum und Form. Über „Stilfragen“ muss man bei ihnen nicht diskutieren.

Die Autorin schreibt derzeit eine Monografie zum Gesamtwerk von Hans Grisebach, die im Herbst 2018 im Deutschen Kunstverlag erscheinen soll.