Der bosnische Autor Sasa Stanisic erhält den Schubart-Literaturpreis 2017 für freiheitliches und aufklärerisches Denken der Stadt Aalen. Der Wahl-Hamburger werde für seinen Erzählband „Fallensteller“ ausgezeichnet, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert. Die Preisverleihung findet am 22. April in Aalen (Baden-Württemberg) statt.

Stanisic sei „die Galionsfigur einer jungen deutschen Literatur, die sich aus fremden Quellen speist“, hieß es in der Würdigung. Der jugoslawische Bürgerkrieg brachte den 1978 geborenen Autor nach Deutschland. Sein Werk „Fallensteller“ sei kunstvolle Prosa, in der er „die Welt erläutert, ohne den Blick von ihren Abgründen abzuwenden“.

Zwischen Wahn- und Traumwelten

Die Leipziger Autorin Isabelle Lehn wird mit dem Förderpreis zum Schubart-Literaturpreis 2017 für freiheitliches und aufklärerisches Denken der Stadt Aalen ausgezeichnet. Die Ehrung über 5.000 Euro erhält sie für ihr Romandebüt „Binde zwei Vögel zusammen“ - ein „realistisches Szenario zwischen Wahn- und Traumwelten“. Die in Bonn 1979 geborene und in Leipzig lebende Isabelle Lehn beschreibe packend, wie ein arbeitsloser Akademiker in ein simuliertes Kriegsspiel gerät und aus dieser Rolle nicht mehr herausfindet.

Bisherige Träger des Schubart-Literaturpreises sind unter anderem Alice Schwarzer, Ralph Giordano und Peter Härtling. Aalen verleiht den Preis seit 1956 alle zwei Jahre für herausragende literarische Leistungen in der Tradition des Denkens von Christian Friedrich Daniel Schubart (1739-1791). Der Literat, Journalist und Komponist lebte als Jugendlicher in der damaligen Freien Reichsstadt Aalen. (epd)