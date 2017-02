Wie es aus Kreisen des Deutschen Theaters hieß, ist die 93-jährige Schauspielerin Inge Keller am Montag gestorben.

1923 in Berlin geboren, debütierte sie 1942 im Theater am Kurfürstendamm. Nach weiteren Engagements beim Hebbel-Theater und Schloßparktheater wechselte sie 1950 an das Deutsche Theater im Ostteil der Stadt. Dort spielte sie als Ensemblemitglied bis 2001, war aber auch darüber hinaus als Gast tätig. Ihre Zusammenarbeit mit Regisseuren wie Wolfgang Langhoff, Wolfgang Heinz, Robert Wilson und vielen anderen Größen machte sie zu einer der bedeutendsten Schauspielerinnen sowohl in Ost als auch West. Darüber hinaus war sie auch in Fernsehfilmen des ZDF und der ARD zu sehen.

2013 erhielt die Schauspielerin den renommierten deutschen Theaterpreis "Der Faust" für ihr Lebenswerk. (Tsp)