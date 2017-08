Wer hier lässig am Glas lehnt, dessen Blick geht nicht nur in die Ferne auf die Skyline der Stadt, sondern auch auf die gegenüber gelegene Straßenseite, wo es auf einem Gebäude üppigst grünt und blüht. Da stehen ganze Bäume, Büsche wuchern, statt eines Dachs thront eine regelrechte Parkanlage auf dem Haus. Ja, neugierig wäre sie schon auf den Garten vis-à-vis, gesteht Catrin Holthausen ein.

Perfekt geplant, höchst akkurat, wie ihre eigene Terrasse angelegt ist, hat sich die Hamburgerin schon so manches Mal gefragt, wie sich das viele Grün da drüben hält, ob die Statik sicher ist, ob sich die Bewohner darunter wegen des enormen Gewichts ängstigen. Gesagt, geklingelt, schließlich wollen auch wir wissen, wie es drüben ausschaut. Der Gartenfreund ist glücklicherweise da und lässt uns spontan herein. Das Kontrastprogramm zu Holthausens könnte nicht größer sein. Einzige Gemeinsamkeit: Auch hier oben streichen zwei Katzen durch die Beete und knabbern die Gräser an.

Manfred Lamprecht ist Bauunternehmer. Seit 1987 gehört ihm das gesamte Haus. Vier Jahre später begann das Gärtnern auf dem Dach. Den Ausbau hat Lamprecht selbst geplant. Eine solche Terrasse gibt es kein zweites Mal in Berlin, ist der gebürtige Bayer überzeugt. Da nach dem Krieg nur ein Notdach aufgebracht worden war, konnte er frei walten. Der Boden wurde isoliert, Mutterboden aufgebracht, seitdem sprießt es. Der Besucher bewegt sich über hügeligen Rasen, unter dem sich das Wurzelwerk der Bäume seinen Weg gebahnt hat. Vögel zwitschern, Mirabellen reifen. Lamprecht hat sich hier auf 250 Quadratmetern sein Paradies geschaffen, würden da nicht auf dem Gartentisch ein Laptop und die Arbeit warten.

Auf dem über 250 Quadratmeter großen Gründach Winfried Lamprechts lässt es sich ebenfalls zur Ruhe kommen. Nur manchmal ruft die... Foto: Mike Wolff

Eine ähnliche Konstellation kennt Aniela Horntrich auch wenige Straßen weiter. Auf dem einen Dach hat sie für die neuen Besitzer adrett geplant, auf dem anderen, wenige Meter Luftlinie entfernt, wuchert es wild seit vielen Jahren, holt sich die Natur an Raum zurück, was ihr zu ebener Erde genommen wurde. Für die Stadt sind beide Modelle ein Glück, denn Gründächer haben einen kühlenden Effekt auf das Klima, entlasten die Kanalisation, wenn es in Strömen gießt und stärken die Artenvielfalt. Hierher kommen die Bienen gerne wieder zurück, die Insekten bleiben. Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, Schwammstadt zu werden, um durch Verdunstung dem Temperaturanstieg entgegenzuwirken.

Fragt man bei der Senatsverwaltung Stadtentwicklung und Wohnen genauer nach, werden zwar eindrucksvolle Zahlen genannt: „Stadtweit summieren sich alle begrünten Dachflächen auf etwa 400 Hektar, dies entspricht einer Fläche von 400 Fußballfeldern.“ Allerdings sind damit erst drei Prozent der Dächer begrünt: 18 000 von 600 000 Gebäuden, vornehmlich in der Innenstadt. „Es ist also durchaus noch Potenzial vorhanden,“ so Sprecherin Katrin Dietl. Dafür sind vor allem Büro- und Gewerbegebäude ins Auge gefasst, die einen hohen Anteil an Flachdächern besitzen und bislang nur zu 20 Prozent „begrünt“ sind. Geplant sind jedoch keine hübschen Erholungszonen für die Mittagspausen der Arbeitnehmer, sondern eine extensive Begrünung mit Moosen und Trockengräsern.

Geht es nach Dachgarten-Expertin Aniela Horntrich ließe sich auf dem Gebiet noch sehr viel mehr machen. Sie nennt Paris als Beispiel, wo jeder Neubau als Ausgleich per Gesetz eine Bepflanzung erhält. Horntrich fordert außerdem von den Architekten, dass sie die Flächen nicht von vorneherein versiegeln. Ansonsten wird es für die Bewohner schwer, einen natürlichen Garten anzulegen. Stattdessen müssen sie teure Gefäße bauen lassen. Einen Vorteil gibt es trotzdem: Kübel machen weniger Arbeit als Beete. Dachgärtnerinnen wie Catrin Holthausen gefällt genau das daran, sie will vor allem die Aussicht genießen.