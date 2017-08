Wer als Journalist einen Blick in die nicht öffentlich zugänglichen Bereiche des Landgerichts werfen will, wendet sich am besten an Richterin Rebekka Rosenfeldt, die im Management des Hauses für Besucher zuständig ist. Für unseren Rundgang hat sie Sven Müller mitgebracht, den Leiter der Bodenregistratur. Also den Mann, der für die eingelagerten Akten zuständig ist. Denn der Dachstuhl ist vor allem eines: ein Raum für Notizen.

Es gibt hier zwar auch einige Richter-Zimmer sowie die Büros von Sven Müller und seinen Kollegen, doch der Großteil der Fläche wird von Regalen eingenommen. Maßanfertigungen übrigens, die in Berliner Justizvollzugsanstalten hergestellt werden. Stabil sollen die Regale sein, deshalb wird Metall verwendet. 4600 laufende Meter werden hier oben verwaltet, noch ganz und gar analog, mit handgeschriebenen Zetteln, die unter jeden Stapel geschoben werden und auf denen eine Zahlenkombination steht, die sich im Karteikartenkasten der Registratur wiederfindet.

Fünf Jahre lang werden alle Dokumente aufbewahrt, wenn rechtlich nötig, auch 30 Jahre. Und für ganz wichtige Fälle kann das Prädikat „zeitgeschichtlich wertvoll“ beantragt werden. Dann wandern sie ins Landesarchiv. Zum Beispiel könnte der „Fear“-Prozess eines Tages dort landen, bei dem das Gericht 2015 zwischen Persönlichkeitsrechten und der Freiheit der Kunst abzuwägen hatte. Die AfD-Politikerin Beatrix von Storch wollte der Berliner Schaubühne verbieten lassen, ein Foto von ihr in einer Inszenierung von Falk Richters „Fear“ zu zeigen. Hitzig war es im Saal zugegangen, am Ende siegten die Theaterleute. Auch der ewige Zwist zwischen Rolf Hochhuth und Claus Peymann kam vors Landgericht. Im August 2009 wollte Hochhuth per einstweiliger Verfügung eine Aufführung seines Stücks „Sommer 14“ im Berliner Ensemble durchsetzen. Womit der Dramatiker tragisch scheiterte.

Viel Kulturprominenz hat sich am Tegeler Weg eingefunden

Viel Kulturprominenz von Ilja Richter bis Winfried Glatzeder hatte sich zudem im vergangenen Jahr am Tegeler Weg eingefunden, als Martin Woelffer erfolglos gegen die Räumung des Theaters wie der Komödie am Kurfürstendamm aufbegehrte. 1998 vertrat der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele hier anwaltlich einen Spielsüchtigen, der vom Casino am Alex 16 000 Mark zurückhaben wollte, die er dort verzockt hatte, obwohl er nach einer „Selbstsperrung“ gar nicht hätte Einlass finden dürfen. Im selben Jahr wurde auch der Fall eines selbst ernannten Denkmalschützers verhandelt, der sich weigerte, die allerletzten Mauerreste sowie ein Pissoir aus dem Jahr 1904 auf dem Potsdamer Platz abzuräumen.

„Zeitgeschichtlich wertvoll“ war zweifellos der Kampf, den die Architektin des Steglitzer Kreisels, Sigrid Kressmann- Zschach, 1978 gegen den Senat ausgefochten hat: Nach einer staatsanwaltschaftlichen Durchsuchung ihrer Räumlichkeiten wegen eines Betrugsverdachts forderte sie 1,5 Millionen Mark als Entschädigung – für „entgangene Gewinne“.

Tausende und abertausende Fälle des Landgerichts sind hingegen längst vergessen, zu Recht. Und wenn Sven Müller das Licht in seinem Speicher-Reich ausschaltet, sinken auch die Prozessdokumentationen aus jüngster Zeit ins Dunkel zurück. Der Besucher aber möchte das Gebäude nicht verlassen, ohne aus der Höhe wenigstens einen Blick auf die Umgebung zu werfen. In einem modernen Anbau an den neoromanischen Palas hat der Architekt Gerd Rümmler 1987 die Kantine freundlicherweise im obersten Stockwerk platziert und mit einem Balkon ausgestattet.

Übers satte Grün des Charlottenburger Schlossparks schweift das Auge von dort, hinter den Wipfeln tanzt die goldene Fortuna auf ihrer 50 Meter hohen Turmspitze. Direkt gegenüber schimmert das elegante Belvedere durchs Blattwerk, ein Ausflugsdampfer dümpelt auf der spiegelglatten Spree vor sich hin. Rechterhand begrenzt die Autobahnbrücke den Blick, linkerhand erstrecken sich die Dachziegel des Altbaus. Mit Tonnen von geduldigem Papier darunter.