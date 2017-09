Berlins Kulturgeschichte im Humboldt Forum? Das könnte ja nur die Beschäftigung mit Alexander und Wilhelm von Humboldt und dem fortschrittlichen Preußen sein. So ist es aber nicht vorgesehen. Die Berlin-Schau will sich vage unter Begriffen wie „Revolution, Mode, Migration, Krieg, Freiräume, Grenzen, Vergnügen und Weltdenken“ darstellen, in einer „eigenen Erfahrungswelt“. So könnte es kommen, wenn nicht noch anders entschieden wird: Berlin hier, die Sammlungen dort. Keine durchgehende Präsentation und Ästhetik, keine einheitliche Verantwortlichkeit. Schon jetzt leidet das ganze Humboldt-Forumsprojekt an einem Wirrwarr von Kompetenzen – ein Riesentier mit vielen Köpfen und Füßen.

So muss man es aber nicht mehr machen, nur weil es einmal so geplant war. Mit dem zu renovierenden Märkischen Museum, der Nikolaikirche, dem Ephraimpalais und dem Knoblauchhaus besitzt die Stiftung Stadtmuseum bereits reichlich prominente Präsenz in der Mitte der Stadt. Das will alles bespielt und unterhalten sein, auf hohem Niveau.

Auf einen Schlag würden 4000 Quadratmeter frei

Man kann den Eindruck bekommen, dass der rot-rot-grüne Senat gar nicht so traurig wäre, käme es zu einer Umplanung ohne den Berliner Beitrag. Es ist darum sehr still geworden. Die von Präsident Hermann Parzinger – er gehört zugleich zur Humboldt-Gründungsintendanz – angeführte Stiftung Preußischer Kulturbesitz dürfte sich auf jeden Fall über eine solche Lösung freuen.

Wenn sich Berlin verabschiedet, müsste der Bund den Kostenanteil des Landes am Humboldt Forum übernehmen, wenigstens 32 von insgesamt rund 600 Millionen Euro. Auf einen Schlag würden 4000 Quadratmeter frei. Sie werden von der Preußenstiftung, die das Humboldt-Forum mit ihren Sammlungen bestückt, dringend benötigt. Hier kommt wieder die Legitimationsfrage. Das Humboldt-Forum könnte mit der dazugewonnenen Fläche flexibler werden, dort vielleicht auch eine Ausstellung zur Provenienz einrichten. Bénèdicte Savoy verlangt in der „Süddeutschen Zeitung“ Räume, „um die Verzahnung von Wissenschaft und Forschung zu fördern. Warum können Schulklassen dort nicht regulären Unterricht haben?“

Es gibt noch eine andere Möglichkeit, den Berliner Platz sehr viel sinnvoller zu füllen als bisher vorgesehen. Dahlem zieht ins Humboldt Forum um. Nicht ganz. Das Museum Europäischer Kulturen bleibt zurück. Dafür ist in Mitte kein Platz vorgesehen. An die 280 000 Objekte umfasst diese Sammlung, in der deutsche und europäische Kulturgeschichte ethnologisch betrachtet werden. Naive Kunst, religiöse Artefakte, Alltagsgegenstände aus unseren Gegenden: Das ist der entscheidende Punkt.

Die Zeit nach der Einweihung hat schon begonnen

Mit dem Museum Europäischer Kulturen im Humboldt Forum, bei der Museumsinsel, würde sich der große Kreis der Kulturen schließen und erschließen. Der Besucher, wo immer er auch herkommt, aus Bamberg, Burkina Faso oder Brasilien, würde unsere Lebenswelt ähnlich betrachten wie ein „Amazonas-Modul“ oder afrikanische Sitzmöbel. Alexander von Humboldt wusste, dass die Dinge nicht vergleichbar sind, aber zusammenhängen. Was für ein gewaltiger Gewinn, wenn die ehemalige Kolonialmacht im Humboldt-Forum nach Riten und Gebräuchen untersucht würde, wie es bei den kolonialisierten Völkern im Museum üblich ist. Die traditionelle westliche Unterscheidung von Kunst und Gebrauchsgegenstand, heiligen und profanen Objekten ist sowieso fraglich. Auf Dauer werden sich auch die geographischen Grenzziehungen aus der Kolonialzeit nicht halten lassen. Sie widersprechen dem Humboldt’schen Denken.

Berlin verzichtet zugunsten des Museums für Europäische Kulturen: Dann kann aus einem Guss gearbeitet werden. Das ist wichtig für den künftigen Intendanten oder die künftige Intendantin des Humboldt Forums. Die Person wird bereits gesucht. Sie soll nach der Eröffnung die Geschäfte übernehmen, Neil MacGregor tritt dann ab. Doch die Zeit nach der Einweihung hat im Grunde schon begonnen. Jetzt werden die Weichen gestellt. Nur einen Haken hat die Sache: Die 4000 Quadratmeter Berlin-Fläche sind nicht für Museumsobjekte ausgelegt. Die Umwidmung erfordert bauliche Veränderungen und lässt die Kosten steigen. Wenn man das angehen will, dann jetzt. Irrtümer nachher zu korrigieren, wird noch viel teurer und bringt noch mehr Verdruss. Und den hatten wir schon.