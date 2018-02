Das Schlagwort, das im Zusammenhang mit dem Sozialkreditsystem oft genannt wird, lautet „gamification of social control“ oder „gamified obedience“. Es heißt nichts anderes, als dass staatsbürgerliches Verhalten in die Nähe eines Computerspiels gerät.



Soweit ich weiß, tauchte das Wort von der „gamified obedience“ zum ersten Mal 2015 in einem Bericht des britischen „Independent“ auf, in dem sich Samuel Osborne dem Sesame Credit von Alibaba widmete. Später griff dieses Gehorsam als Spiel dann Rachel Botsman in ihrem Buch „Who Can You Trust?“ auf.

Sind die meisten Chinesen überhaupt willens, Spiel und Ernst an diesem Punkt auseinanderzuhalten?



Ich bin mir nicht einmal sicher, ob sie es können. Ich nehme an, dass einige das System, seine Hintertürchen und Konsequenzen kritisch begleiten werden. Andere werden es aber auch unterstützen, weil es den Bösewichten an den Kragen geht und Chinas „Vertrauensverlust“ ausgleichen hilft, den es durch die massenhafte Fälschung von Markenware erlitten hat. Und vielleicht unterstützen es manche, weil sie hoffen, dass sich die Korruptionsanfälligkeit von Unternehmern und Staatsdienern verringert.

Hat der Mangel an Widerstand auch damit zu tun, dass die bisherigen Erfahrungen vor allem im privaten Sektor stattgefunden haben?



Das kann gut sein. Alibabas Sesame Credit zum Beispiel beruht auf AliPay, einer App, mit der Chinesen alles vom Taxi über Eintrittskarten bis zum Restaurant bezahlen. Sogar Überweisungen zwischen Freunden und Familienmitgliedern werden damit durchgeführt. Produktmanager von Alibaba haben durchblicken lassen, dass Sesame Credit auch die allgemeinen Vorlieben seiner Nutzer bewertet, welche Produkte sie kaufen, wie viele Stunden sie mit Computerspielen verbringen, welchen Familienstand sie haben. Gesammelt werden Informationen über Online-Freunde und den Inhalt von Postings. Da betrachten manche User ihren persönlichen Sesame Credit als Statussymbol, das es ihnen gestattet, höheren Kredit aufzunehmen, schneller in Hotels einzuchecken oder ein attraktiveres Profil auf Baihe, Chinas größter Dating-Website, anzulegen.

Ein entscheidender Einwand gegen das Sozialkreditsystem besteht darin, dass es nach technologischen Lösungen sucht, wo soziale Antworten gefragt sind.



Ich entdecke diesen Technozentrismus bei vielen Big-Data-Projekten. Sie alle hoffen, komplexe soziale Probleme in vermeintlich handhabbare Teile aufzusplitten, für die es genau berechenbare Lösungen gibt. Diese Herangehensweise legt nahe, dass sich die komplexe Entwicklungsdynamik einer Stadt oder auch gesellschaftliche Unzufriedenheit beherrschen lassen, wenn man nur über ausreichende Datenmengen verfügt.

Sie haben für Chinas Weg ins digitale Zeitalter schon den Begriff des technologischen Nationalismus verwendet. Was meinen Sie damit?



Für mich ist Big Data die letzte Stufe der staatlichen Informatisierungsstrategie. Der seit den 80er Jahren geläufige Begriff Modernisierung mag einiges von seiner Stärke und Aura verloren haben. Doch während wir Zeuge großer geopolitischer Verschiebungen werden, zu denen auch der Aufstieg Chinas gegenüber dem relativen Abstieg Amerikas gehört, dient er dem chinesischen Staat nach wie vor dazu, seine Rückkehr auf die Weltbühne zu suchen.

Das Gespräch führte Gregor Dotzauer.