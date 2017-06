Katz und Maus, keine Traumpaarung, gewiss, schon gar nicht auf einem Bauernhof. Und so eine Maus hat permanent Hunger und muss sich ihr Futter suchen. Die anderen Tiere, Ziege, Hund, Taube, Pferd, Katze und Schweine interessiert das nicht, sie machen ihre Späßchen. Zum Beispiel, wer am besten so richtig böse sein kann. Da versteckt sich der Hund hinter dem Brunnen, um dann plötzlich hervorzuspringen und den vorbeistolzierenden Hahn mit seinem Gebell so mächtig zu erschrecken, dass dieser verdattert davonflattert.

Das spornt an – und so zeigt die Ziege, dass sie noch böser sein kann und macht sich über den Blumengarten des Bauern her. „Böse“ – so heißt auch das Bilderbuch, das Lorenz Pauli und die Illustratorin Kathrin Schärer gemeinsam geschaffen haben, ein großformatiges Bilderbuch zum Gruseln.

Natürlich versuchen die Tiere sich in ihrer Gemeinheit und Bösartigkeit zu übertreffen. Man kennt das ja vom Spielplatz und vom Schulhof – wenn einer erst mal angefangen hat, kann es durchaus unliebsame Kettenreaktionen geben. Die Dramatik dieser Streiche steigert Kathrin Schärer von Seite zu Seite in ihren realistischen Illustrationen.

Mit der wachsenden Bedrohungslage zoomt sie immer mehr an die Tiere heran, vor allem, als die Katze der ahnungslosen futtersuchenden Maus auflauert. Alle Tiere starren sie an, groß, mit schreckgeweiteten Augen. Bis das Pferd zuschlägt: „Klack tritt das Pferd auf die Maus.“ Entsetzen – so weit hätte es doch nicht kommen müssen, bei aller Gemeinheit untereinander. „Die Katze soll die Mäuse in Ruhe lassen“, sagt das Pferd zum Hund. Die Tiere sind erschüttert. Mehr wird nicht verraten.

Lorenz Pauli, Kathrin Schärer (Illustrationen): Böse. atlantis Verlag, Zürich 2016. 32 Seiten. 14,95 €. Ab vier Jahren.

Weitere Rezensionen finden Sie auf unserer Themenseite.