Von daher ist es nicht genug zu rühmen, dass soeben das erste vollständige, direkt aus dem Chinesischen übersetzte Zhuangzi erschienen ist. In einem sieben Jahre währenden Marathon hat Viktor Kalinke, Gründer und Chef des Leipziger Literaturverlags, der unter seinem bürgerlichen Namen Torsten Klemm Psychologie an der HTKW Leipzig lehrt, das Werk auf fast 900 Seiten eingeleitet, in ein zeitgemäß präzises Deutsch gebracht und kommentiert. Und siehe da: Richard Wilhelms Patina ist weg. Dafür bewegt man sich in einem typografischen Gestrüpp, das Abschnitt für Abschnitt chinesisches Original, Pinyin-Umschrift, Interlinear-Fassung und schließlich Kalinkes Übersetzung bietet, am Ende jedes Kapitels ergänzt um die Lesarten der Vorgänger. Auch des Chinesischen Unkundige bekommen so eine Ahnung von der Auslegungsbreite des Texts.

Der Wermutstropfen besteht darin, dass Kalinke der Verbreitung des Zhuangzi nicht nur angesichts des exorbitanten Preises von 124,95 Euro damit wenig dienen wird: Es handelt sich eher um eine Studien- als um eine Leseausgabe. Wer sich vom Zhuangzi nur inspirieren lassen will, wird auch mit Schuhmachers Übersetzung (und Mairs Einleitung) glücklich. Als erster Begleiter durch die heterogenen Stoffmassen der 33 Kapitel leistet überdies Günter Wohlfarts 2002 im Herder Verlag erschienene Einführung hervorragende Dienste: Sie findet sich mittlerweile zum kostenlosen Download auf guenter-wohlfart.de.

Die Spannung von philologisch-historischer Betrachtung und kontemplativer Lektüre prägt indes auch den Streit zwischen den beiden sinologisch geschulten Denkern, die dem Zhuangzi in den letzten Jahren am stärksten zu neuer Prominenz verholfen haben. Während sich der Franzose François Jullien in dem Merve-Band „Sein Leben nähren“ tief ins historische Unterholz begibt, pocht der Schweizer Jean François Billeter in „Das Wirken in den Dingen“ (Matthes & Seitz) auf die Möglichkeit eines unmittelbaren Verstehens. Und während Jullien China als das Andere beschreibt, beharrt Billeter auf dem Universalistischen des Zhuangzi. Was für ein Scheingefecht. In Bezug auf Klarheit, Verständlichkeit und produktive Aneignung hat allerdings Billeter die Nase vorn. Auf den Spuren seiner lebenslangen Auseinandersetzung mit dem Zhuangzi hat er inzwischen seine eigene Philosophie entwickelt.

Philosophie der Geste

Die Gleichnisse lassen sich in mindestens drei Richtungen lesen. Erstens enthalten sie eine Philosophie der Sprache, die variantenreich das Begrenzte der menschlichen Kommunikation betont. So erklärt Ruo, der Geist des Nordmeers, dem Flussgeist Huang: „Mit einem Frosch, der im Brunnen lebt, kannst du nicht über das Meer reden, er ist beschränkt auf seinen Platz; mit einem Insekt, das im Sommer lebt, kannst du nicht über Eis reden, es nimmt nur seine Jahreszeit wahr; mit einem Fachidioten kannst du nicht über das Dao reden, er ist beschränkt auf seine Theorie. Nun kommst du hinter deinen Wällen und Dämmen hervor, siehst das weite Meer und erkennst deine Winzigkeit und glaubst, von nun an über die großen Einsichten mitreden zu können.“

Zweitens bieten sie eine Philosophie der Geste, die mustergültig erklärt, wie das anfangs mühsame Erlernen automatisierter Bewegungen schließlich zu einer Freiheit führt, die etwa dem improvisierenden Musiker Spontaneität erst ermöglicht. Dafür steht die oft zitierte Geschichte von Ding, dem Koch, der mit seinem Messer schon Tausende von Rindern zerlegt hat, ohne dass es sich abgenutzt hat, weil er die physischen Widerstände mit dem Geist, nicht mit den Augen sieht, wie er erklärt.

Drittens entfalten sie eine Philosophie des Bewusstseins, die die abendländische Subjekt-Objekt-Spaltung im Namen eines „Hin und Her zwischen der Leere und den Dingen“ überwindet, wie Billeter schreibt: Es gibt eine Geistesabwesenheit, an deren Stelle ein selbstvergessenes Körperbewusstsein tritt, das im Zhuangzi auch als „Handeln, ohne zu handeln“ – das daoistische wei wu wei – auftaucht. Man darf es nicht mit Passivität verwechseln. Es bedeutet nichts anderes, als dass sich die Dinge entziehen, je mehr man sie erzwingt, und es geht um ein Geschehenlassen im Flow, wie Mihály Csíkszentmihályi das Phänomen getauft hat. Manchmal dauert es eben Jahrtausende, bis solche Überlegungen weniger exotisch anmuten und fruchtbar werden.