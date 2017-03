An seinem 90. Geburtstag im vergangenen Oktober hatte Chuck Berry ein neues Album angekündigt. Er widmete es seiner Frau Themetta. „Mein Liebling, ich werde alt. Ich habe lange an diesem Album gearbeitet“, sagte er. „Jetzt kann ich meine Schuhe an den Nagel hängen.“

Noch bevor die schlicht „Chuck“ betitelte Platte erscheinen konnte, ist der König des Rock’n’Roll am Samstag in Saint Charles, Missouri gestorben. Seine Familie und seine Plattenfirma planen, die neuen Lieder dennoch herauszubringen. Schon in dieser Woche sollen weitere Informationen und Musik folgen, hieß es auf der Facebook-Seite des Musikers.

„Unsere Herzen sind derzeit schwer und doch wissen wir, dass es Chucks größter Wunsch war, dass dieses Album veröffentlicht wird“, schreibt die Familie. Der Sänger und Gitarrist habe in den letzten Jahren viel Freude bei der Arbeit an den Songs gehabt. Die schwarz-weiße Coverzeichnung zeigt Berry in einer seiner klassischen Pose mit tief zwischen den Knien hängender E-Gitarre.