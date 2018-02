Pop-Sängerin Kylie Minogue (49) wird im März im international bekannten Berliner Club Berghain auftreten. Das Konzert sei für den 20. März geplant, sagte der Veranstalter am Donnerstag. Die Australierin stellt in Berlin ihr neues Album „Golden“ vor, das am 6. April erscheint. Zunächst hatte die „B.Z.“ darüber berichtet. „Golden“ ist das mittlerweile vierzehnte Album der Sängerin. Neben dem Konzert im Berliner Berghain wird sie im März auch in London, Manchester, Barcelona und Paris spielen. (dpa)





Mehr zum Thema Technoclub am Berliner Ostbahnhof Das Berghain ist nun offiziell Hochkultur