Ausgerechnet Ente! Die geladenen Gäste des abendlichen Jubiläumsevents, mit dem an diesem Mittwoch im Berliner Sage-Club der 50. Geburtstag des "Lustigen Taschenbuchs" gefeiert wird, haben die Wahl zwischen zwei Menüs: Vegetarisch oder Ente. Ist das etwa ein makabrer Witz, angesichts der Tatsache, dass die Hauptfiguren dieses Comic-Klassikers der Enterich Donald Duck und seine gefiederten Freunde sind? Keineswegs - zumal Donald und seine Verwandten in der Hinsicht auch keine Skrupel haben und sich zu Weihnachten schon mal einen schönen Truthahn oder eine Gans gönnen.

Anfang Oktober ist es genau 50 Jahre her, dass das erste "Lustige Taschenbuch" erschien, mehrere Generationen haben seitdem damit Lesen gelernt und die Welt der Comics für sich entdeckt.

Für Sammler und Nachwuchsleser: Der LTP-Laden in den Hackeschen Höfen in Berlin-Mitte. Foto: Lars von Törne

Zum Jubiläum hat der Verlag Egmont Ehapa jetzt neben diversen Sonder- und Jubiläumsausgaben in Berlin einen Pop-Up-Store eröffnet. Seit Dienstag können Fans und Nachwuchs-Leser in den Hackeschen Höfen in Berlin-Mitte in die Welt von Donald, Micky und Co. eintauchen.

Es gibt Plastikenten für die Badewanne im Donald-Duck-Look (4,99 Euro das Stück), Donald-Duck-Schultertaschen (19,95 Euro) und alle 500 "Lustigen Taschenbücher", die bislang erschienen sind. Die im Original längst vergriffenen frühen Bände sind allerdings Nachdrucke, darunter auch der inzwischen legendäre erste Band, von dem ein Originalexemplar in einer Vitrine ausgestellt ist, die an jene erinnert, in der Dagobert Duck seinen berühmten ersten Taler aufbewahrt.

Dazu kommen zahlreiche LTB-Sonderbände zu Themen wie Weihnachten, Fußball, Halloween oder die etwas düsterer gehaltene Reihe mit Donald Duck als Phantomias - in Postergröße reproduzierte Szenen daraus zieren auch eine Wand des Ladengeschäfts, in dem sich früher ein Buchladen befand und das seit längerem leer gestanden hatte.

Interaktiv: Das Acht-Quadratmeter-Buch steuert der Leser durch Armbewegungen. Foto: Lars von Törne

Für passionierte Disney-Sammler dürfte sich der Besuch des temporären Ladens, der bis 23. Dezember täglich von 11 bis 20 Uhr (außer Sonntags) geöffnet hat, vor allem für die "Collector's Edition" lohnen: Jubiläumsausgaben des Lustigen Taschenbuchs mit besonderen Cover-Designs samt von den jeweiligen Künstlern signierten Drucken der Cover-Orginalzeichnungen. Die sind auf je 1000 Exemplare limitiert und kosten 34,95 Euro das Stück.

Vor allem für jüngere Besucher dürfte der Höhepunkt ein etwa zwei mal vier Meter großes interaktives Lustiges Taschenbuch sein. Dank einer Computerprojektion, die der Besucher mit dem Gestikulieren seiner Arme bewegt, kann man sich hier durch das erste Kapitel des Lustigen Taschenbuchs Nummer 499 blättern, das eine besondere Geschichte erzählt: In dem Donald-Duck-Abenteuer "Der Kolumbusfalter kehrt zurück" wird jene Story forterzählt, die einst das erste Abenteuer im Lustigen Taschenbuch Nummer 1 war. Erdacht hat diese von May Astrub geschrieben und von Flemming Andersen geschriebene Fortsetzung Peter Höpfner, der Chefredakteur des Lustigen Taschenbuchs und diverser anderer Disney-Publikationen des Egmont-Ehapa-Verlages.

Der steht in den kommenden Wochen an zwei Tagen Lesern für Fragen und Antworten zur Verfügung, zudem kommen mit Andrea Frecerro und Ulrich Schröder zwei Zeichner zu Signierstunden. Die Termine: Freitag, 17.11. und Samstag, 18.11.: Zeichenstunde mit Andrea Frecerro (Freitag: 16-18 Uhr und Samstag: 14-16 Uhr). Donnerstag, 23.11. und 30.11.: Fragerunde mit LTB-Chefredakteur Peter Höpfner (jeweils 17 bis 17 Uhr). Donnerstag, 14.12. bis Samstag 16.12.: Zeichenstunde mit Ulrich Schröder (Donnerstag und Freitag von 15-18 Uhr und Samstag von 14-18 Uhr).