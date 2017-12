Ich möchte hiermit einen Online Comic nominieren: "Nigunegu" von Oliver Mielke und Hannes Radke. Die Comedy um einen Nerd und den netten Schwiegermuttertraum von nebenan, die Nachhilfe von einem Love Guru in Liebesdingen bekommen, ist einfach nur unterhaltsam, amüsant und sehr liebenswert. Die Charaktere sind interessant und ich freue mich jede Woche auf die neueste Seite und hoffe, dass die zwei Schöpfer sich nächstes Jahr ihren Traum erfüllen, und meinen Lieblingscomic drucken lassen.

Christine Garbe

Für mich ist "Demon Mind Game" von David Füleki der Comic des Jahres. Kein anderer deutscher Zeichner versteht sich so gut auf Action-Manga wie "Def", und gerade sein neuestes Werk braucht sich vor den japanischen Meistern nicht zu verstecken. In "Demon Mind Game" schafft er eine spannende Welt, deren vielfältige Charaktere alle ihre eigene Geschichte haben. Hoffentlich lässt die Fortsetzung nicht lange auf sich warten!

Tell

Ich möchte Ihnen gerne den Onlinecomic "Trigger Warning" von Michael Wild vorstellen. Dieser kann auf Tapas gefunden werden und handelt von der 24 Jährigen Comiczeichnerin die in humorvollen Comicstrips ihr Leben präsentiert. Das Besondere in ihren Leben ist nicht nur das sie eine sprechende und rauchende Katze besitzt, sondern dass ihr jüngeres Ich in ihre Zeit geholt wird und erschrocken auf ihr Leben reagiert. In bizarren Situationen werden die alte und die neue Anita gezogen und machen Lust auf mehr. Schön ist der Umgang mit einfachen, lustig gestalteten Charakteren vom Zeichner und sein eigener schräger und manchmal auch dumpfer Humor. Für mich klar ein Anwärter für einen der besten Comics des Jahres.

Marie-Luise Schneider

Der beste Comic 2018? Flix‘ „Glückskind“! Flix präsentiert darin die vertraute Mischung aus warmherzigen Humor und verletzlicher Melancholie, die ihn für seine Leser unverwechselbar macht. In „Glückskind“ haben wir es mit der kleinen, altklugen Josi zu tun, die sich mit dem dreibeinigen Waschbär Rocco anfreundet, den ihr alleinerziehender Vater Phil Glück aus Angst vor Krankheiten und Verletzungen nicht im Haus haben will. Kein Wunder, stellt sich doch heraus, dass Josis Mutter nicht mehr lebt und Phil wohl nichts mehr schreckt, als auch seine Tochter zu verlieren. Doch natürlich setzt sich Josi durch, und wir Leser erleben mit, wie sie und Rocco ihren Vater ständig an seine Grenzen bringen – an denen er oft verzweifelt, über die er aber auch immer wieder hinauswächst. Der Comic macht darüber hinaus dank seiner Aufmachung glücklich. Schon in der Vorgänger-Serie „Schöne Töchter“ hat Flix aufs Beste bewiesen, wie einfallsreich er es versteht, seine Geschichten in wechselnden Seitenlayouts zu erzählen. In „Glückskind“ entscheidet er sich zwar für ein Comicstrip-typischeres Raster. Seine Gestaltungsvielfalt lässt trotzdem keine Wünsche offen. Dies fängt damit an, dass Phils flirrendes Naturell schon darin deutlich wird, dass er vielfach mit skizziertem Strich gezeichnet wird, während Josi, Rocco und ihre Umgebung in präzisen Linien ausgeführt sind. Und es hört noch längst nicht mit so schönen Ideen auf, Phils Erschöpfung beim Joggen mit einem niedrigen Akku-Symbol oder seine morgendliche Belebung nach einer Tasse Kaffee (typisch Flix!) mit einer Hupe darzustellen. In einem Satz: Flix‘ Comicstrip „Glückskind“ ist ein Glücksfall.

Thomas Kleinebrink

Im aktuellen Jahr gab es wieder haufenweise tolle Veröffentlichungen, die erwähnenswert wären... doch zwei Comics/Graphic Novels haben es mir besonders angetan :

Thilo Krapp hat es mit seiner, sich dicht an H.G. Wells' Original-Vorlage haltenden Graphic Novel "Der Krieg der Welten" geschafft, dem Leser das viktorianische London so nah zu bringen wie nur möglich. Mit detailverliebten, akribisch recherchierten Zeichnungen in Sepia-Farben lässt sich die Erde besonders eindrucksvoll zerbröseln, und der angemessen gestaltete Hardcover-Band kommt ebenso prachtvoll daher wie Wells' Werk und Krapps Adaption.

Im bewegenden Mystery-Drama "Der Unterwasser-Schweißer" von Jeff Lemire bleibt wahrlich kein Auge trocken... und das nicht nur, weil die Handlung uns teilweise unter die Wasseroberfläche verschlägt. Nein, die rührende Vater/Sohn-Geschichte um Verlust, Zweifel und Einsamkeit regt zum Nachdenken an und geht ans Herz. Lemires markante Zeichnungen und die großartig erzählte Geschichte lassen uns tief "eintauchen" in die Welt seines Unterwasser-Schweißers Jack Joseph. Absolut bewegend.

Marcel Scharrenbroich