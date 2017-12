Für mich war der beste Comic des Jahres "Die Abenteuer von Autistic-Hero-Girl" von Daniela Schreiter, weil dieser Comic einfach wahnsinnig humorvoll, informativ und gut zu lesen ist. Man merkt, dass die Autorin mit Herz und Seele in ihrem Comic drinsteckt.

Elisa Braune

Als besten Comic des Jahres 2017 möchte ich hiermit die Reihe "TARZAN - die kompletten Russ Manning-Strips" vom Bocola-Verlag empfehlen. In diesem Jahr erschienen sechs Bände, zwei weitere werden im kommenden Jahr nachgelegt. Alle bisherigen deutschsprachigen Druckversionen der Tages- und Sonntagsstreifen des amerikanischen Künstlers Russell George Manning (sie wurden bspw. vom Bildschriftenverlag, Williams-Verlag u. Norbert Hethke-Verlag reproduziert) stehen qualitativ weit hinter der aktuellen Publikation zurück (sowohl bei Aufmachung/Layout/Repro als auch Übersetzung). Ich gehe gar soweit, die bibliophilen Sammelbände der Bonner Herausgeber als mustergültige Werkausgabe zu bezeichnen.

Ralf Leismann

Erzählerische Ambition, detailbesessene Zeichnungen und Buchgestaltung - 2017 erschien kein schönerer Comic als "Nick Cave" von Reinhard Kleist im Carlsen-Verlag. In Zusammenhang mit dem ergänzenden Artbook das Comicereignis des Jahres 2017.

Und Manu Larcenet zeigt in seiner Adaption "Brodecks Bericht" erneut konkurrenzlos gut allen anderen Graphic-Novel-Autoren, wie ein Buch aussehen kann, wenn man einen Roman perfekt in Bildern erzählt.

Michael Lauterbach

Hier sind meine drei Comics des des Jahres:

Ralf König: „Herbst in der Hose“. Er hat es mal wieder getan: Ein unangenehmes Thema, über das nicht gern gesprochen wird, zu einer guten, anrührenden, manchmal auch lustigen Geschichte verarbeitet. Der beste König seit „Super Paradise“.

Catherine Meurisse: „Die Leichtigkeit“: Catherine Meurisses Comic über ihr Überleben des Attentats auf die Redaktion von "Charlie Hebdo" und dessen Verarbeitung ist in jeder Hinsicht gelungen. Ein sehr persönliches Meisterwerk!

Neuausgabe von Hugo Pratt: Corto Maltese: Der “Schreiber und Leser Verlag” bringt weiter die Komplettausgabe von "Corto Maltese" heraus. Direkte Übersetzungen aus dem Italienischen und jeweils eine Farb-und eine SW-Ausgabe mit viel Zusatzmaterial, so wird man diesem Klassiker der Europäischen Comics gerecht. Dazu gibt es sogar eine gelungene Fortsetzung von Juan Díaz Canales und Rubén Pellejero in der gleichen Aufmachung. Gerade ist der neue Band „Äquatoria“ herausgekommen.

Bodo Haß

Mein Comic des Jahres 2017 ist "Esters Tagebücher" von Riad Sattouf: Die Nacherzählung von Anekdoten aus dem Leben einer 10-Jährigen hält die kindliche Perspektive konsequent ein. Sattoufs Zeichenstil passt perfekt dazu. Ein toller Humor, der manchmal zynisch wirkt, aber nie die Personen bloßstellt!

Bertolt Kuhn

Der beste Comic des Jahres ist in meinen Augen „Glückskind“ von Flix. Flix schafft es mit diesem Comic in kleinen warmherzigen Geschichten die Beziehung zwischen einem Vater und seiner Tochter tief und rührend darzustellen.

Andreas Fanroth