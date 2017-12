Dieses Jahr ist mein persönlicher Favorit "A Silent Voice" von Yoshitoki Oima bei Egmont Manga. Die Serie existiert seit Juli 2016 und beschreibt einen Alltag, den viele wohl aus Bequemlichkeit ignorieren und vergessen: Die Geschichte eines taubstummen Mädchens und einen Jungen, der ihr das Leben erschwert hat. Realistische Alltagssituationen sind tatsächlich ein sehr schönes Thema für Comics, man kann in seinem eigenen Tempo die Probleme und Lösungen ergründen ohne ein Erzähltempo wie in Filmen, Serien oder Dokumentationen gebunden zu sein.

Patrick Schygulla

Mein Favorit: "Spirou und Fantasio Spezial 23 - Das Licht von Borneo". Eine großartige Weiterentwicklung eines Klassikers. Die Geschichte selbst erzählt von der Wechselbeziehung zwischen Mensch und Natur. Sowohl Zeichnerisch als auch vom Geist her eine aktuelle Geschichte, die (wie schon mein Comic des Jahres 2016 "Der Mann, der Lucky Luke erschoss") zeigt, dass man keine keine Angst davor haben sollte, einen Klassiker zu entwickeln. Schönes Grüße an die Asterixe, die ja noch immer mehr kopieren als neues zu entwickeln.

Kristian Holler

Dieses Jahr ist es nicht einfach. Von Marvel Gab die beiden Iron-Man-Serien, geschrieben von Brian Michael Bendis, einmal mit Riri Williams (Zeichner Stefano Caselli) als Iron Heart und einmal mit Doom als neuer Iron Man (Zeichner Alex Maleev), die beide sehr gut geschrieben sind. Zudem hat Bendis auch mit "Jessica Jones" (Zeichner Michael Gaydos) und den "Defenders" (Zeichner David Marquez) zwei weitere sehr gute Serien abgeliefert.

Wie jedes Jahr gehört "Saga" von Brian K. Vaughan und Fiona Staples zu den ganz großen Geschichten die Emotionen und Action extrem gut kombinieren und dazu noch Themen auf eine Art und Weise anschneiden die so nur im Comic möglich ist.

Dann gab es noch "Karnak: Der Makel in Allen Dingen" von Warren Ellis, Gerardo Zaffino und Roland Boschi. Der nihilistische Magister der Weisheit auf der Suche nach einem vermissten Jungen mit außergewöhnlichen Kräften hat mich vollends überzeugt.

Ganz großer Favorit ist zudem für mich die deutsche Produktion "Tracht Man" aus dem Hause Plem Plem Productions. Der abgedrehte bayrische Superheld aus der Feder von Chris Kloiber macht einfach einen Riesenspaß!

Stefan Immel (nerdenthum.de)



Der beste Comic ist aus meiner Sicht "Die Abenteuer von Autistic-Hero-Girl" von Daniela Schreiter. Ich stehe sicher auch nicht alleine mit meiner Meinung da, denn ich habe von vielen Betroffenen, Angehörigen und Interessierten ausschließlich Gutes zu diesem Comic gehört. Ich selbst bin Autistin und habe mich früher oft sehr allein gefühlt mit meinen Problemen und Eigenarten. Erst durch zahlreiche Biografien und den Kontakt zu anderen Betroffenen fand ich allmählich einen Weg aus der Einsamkeit. Das Besondere am Comic von Daniela Schreiter ist nun aber, dass sie nicht einfach nur eine Biografie niedergeschrieben hat, sondern ihre Erlebnisse malt, skizziert und durch zahlreiche bunte Bilder darstellt. So wird das Thema Autismus noch greifbarer, noch vorstellbarer, noch bunter. Und vor allem öffnet es Menschen eine Tür zum Thema, die keine Bücher lesen (können). Der Comic von Daniela Schreiter eignet sich für Jung und Alt. Ich begrüße das sehr, denn so können auch junge Autist/innen darin blättern und sich wiederfinden. Aber auch Angehörige und Interessierte erleben das Thema Autismus durch den Comic ganz neu, finden anhand der Bilder und kurzen Texte einen Zugang. Es liegt mir daher sehr am Herzen diesen Comic vorzuschlagen. Hätte es ihn in meiner Kindheit und Jugend gegeben, wäre ich sehr froh darum gewesen und hätte mich vielleicht schon früher nicht mehr so einsam gefühlt.

Sarinijha

Den Preis für den besten Comic des Jahres solltet Ihr für den Comic Strip verleihen, der in der großen Tradition der Peanuts und Calvin und Hobbes steht: "Glückskind" von Flix! Dieser Comic-Strip ist ein Wunder an Herzenswärme, Fantasie und Lebensfreude. Auf den Punkt erzählt und grafisch über jeden Zweifel erhaben. Ganz große Kunst und nun endlich auch in Buchform erhältlich. Der Comic des Jahres, wenn nicht sogar der Comic des Jahrzehnts.

Jörg Dechandt