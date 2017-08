US-Country-Sänger Glen Campbell, weltweit bekannt geworden unter anderem mit "Rhinestone Cowboy", ist tot. Nach einem langen Kampf gegen die Alzheimer-Krankheit sei er im Alter von 81 Jahren gestorben, teilte seine Familie am Dienstag mit. Campbell hatte 2011 bekanntgegeben, dass er an Alzheimer leidet. Im Juni hatte er sein letztes Album mit dem Titel "Adios" herausgebracht.

"Ich werde dich immer lieben", schrieb Country-Sängerin Dolly Parton im Kurzbotschaftendienst Twitter zum Tod Campbells. Er habe "eine der größten Stimmen aller Zeiten" gehabt.

Der am 22. April 1936 im US-Bundesstaat Arkansas geborene Campbell spielte in jungen Jahren unter anderem mit Elvis Presley und Frank Sinatra. Von 1969 bis 1972 hatte er eine eigene Fernsehsendung. Seine Single "Rhinestone Cowboy", die 1975 erschien, wurde mehr als fünf Millionen Mal verkauft. Weitere Hits waren "Gentle On My Mind" und "Wichita Lineman". (afp)