So erstaunlich wie die akustischen und mechanischen, sind auch die optischen Eigenschaften des Schnees. Es gibt keine natürliche Oberfläche, die mehr sichtbares Licht reflektiert als frisch gefallener Schnee. Und obwohl Eiskristalle durchsichtig sind, erscheint der Schnee weiß, eben weil alle Farben des sichtbaren Lichts gleich stark reflektiert werden. „Doch im thermischen Spektralbereich, da ist er schwarz“, verblüfft Martin Schneebeli. Bei einer Wellenlänge, die zwanzig Mal länger ist als im sichtbaren Bereich, erscheint Schnee als „schwarzer Körper“, der fast hundert Prozent der einfallenden Temperaturstrahlung absorbiert.

Dass Künstler wie der in Berlin und Davos lebende Maler Ernst Ludwig Kirchner die verschneite Hochgebirgslandschaft in Rosatönen abstrahiert haben, ist nicht unbedingt ein Zeichen von künstlerischer Freiheit, sondern schlicht der von Schnee angenommene Farbton des Lichteinfalls beim Sonnenuntergang.

Dass der Schnee ein großer Abstrahierer ist, der vertraute Farben und Formen schluckt, hält der Physiker für sein größtes Faszinosum. „Kein anderes Material kann die Welt in so kurzer Zeit verändern.“ Und weil das Weiß, in das der Schnee die Welt taucht, eins mit Relief ist, nennt er ihn Wüstenphänomen.

Der Schnee als Wüste, als Landschaft, die man überleben muss oder in die man hinauszieht, um verändert, fast wie neu geboren wiederzukehren. Das ist ein Motiv, das unendlich viele Literaten zum Wesen des Schnees erklären. Auch der Davoser Hausheilige Thomas Mann, der sich von einem Sanatoriumsaufenthalt seiner Frau Katia zu seinem Roman „Der Zauberberg“ von 1924 inspirierten ließ.

Hans Castorp im weißen Nichts

Im zentralen Kapitel „Schnee“ schickt Mann seinen Helden Hans Castorp hinaus ins „weiße Nichts“, in die Orientierungslosigkeit eines Schneesturms, der ihn zeitweilig dem Tod näher als dem Leben sein lässt. Bevor der jedoch losbricht, erliegt der des Mikroskopierens kundige Held ganz und gar dem Zauber der Kristalle, den „Myriaden von Zaubersternchen“, der Idylle einer jede Hässlichkeit verdeckenden Harmonie, die sich aber von einer Sekunde zur nächsten in ein lebensfeindliches Chaos verkehrt. Denn die Metapher Schnee, die von Tieck und Hölderlin über Kafka, Nadolny, Grünbein, Pamuk bis zu Peter Hoegs „Fräulein Smillas Gespür für Schnee“ unzählige Eisblumen gemalt hat, ist als Projektionsfläche für alles gut.

Der Schnee ist Reinheit und Ekstase, Erneuerung und Auslöschung, unbehauste Leere und wärmendes Naturideal.

Oder wie es Martin Roussel, Germanist an der Uni Köln, mit den Worten des Schriftstellers Robert Walser sagt „ein prächtig wärmender Mantel“. Der Literaturwissenschaftler ist durch seine Promotion über den Schweizer Schriftsteller, der nach einem Herzschlag 1956 tot im Schnee aufgefunden wurde, erstmals auf das kristalline Motiv gestoßen und jetzt sowas wie der Nivologe unter den Literaturwissenschaftlern.

Für ihn ist der Schnee ein romantisches Motiv, das vor allem von der Heimkehr erzählt. Und von der Auslöschung der alten Welt, die durch die Macht der Fantasie in der vom Schnee leergefegten Welt dann wieder neu geboren werden kann. Das literarische Wesen des Schnees ist Verwandlung, ist Transformation. Wunderbar zusammengefasst sei das in einem Zitat von Theodor W. Adorno, sagt Martin Roussel: „Was ein Kind empfindet, das im Neuschnee seine Spuren hinterlässt, zählt zu den mächtigsten ästhetischen Triebkräften.“

So wie sich das Kind im Schnee als erster Mensch auf Erden fühlt, geht es auch dem Schriftsteller, der mit den Buchstaben das weiße Blatt füllt. Schneien ist auch eine Allegorie für Schreiben. Und die Eigenschaften des imaginierten Schnees erweisen sich als nicht ganz so weit entfernt von den physikalischen. Verwandlung ist immer auch Veränderung. Und wenn die Eiskristalle schmelzen und das, was verborgen war unter der Schneedecke hervorschaut, ist längst nicht sicher, ob alles so bleibt wie es war.

Mehr Schnee beim Institut für Schnee- und Lawinenforschung Davos: www.slf.ch