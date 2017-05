Der Sänger Chris Cornell, der am Mittwoch nach einem Konzert seiner Band Soundgarden in Detroit starb, hat offenbar Selbstmord begangen. Das geht aus Angaben von Gerichtsmedizin und Polizei hervor, aus denen das US-Musikmagazin „Rolling Stone“ zitiert. Seine Witwe Vicky Karayiannis berichtete, dass Cornell sie kurz nach dem Auftritt angerufen habe. Er klang benommen und gab an, „ein oder zwei Ativan mehr“ eingenommen zu haben. Das Beruhigungsmittel kann Angstzustände und Selbstmordgedanken auslösen. Nach dem Soundgarden-Gig im Fox Theatre sei der Musiker gegen 23.30 Uhr ins MGM Grand Hotel aufgebrochen. Bekommen hatte der 52-jährige Musiker das Medikament Ativan wohl von seinem Bodyguard Martin Kirsten. Er hatte ihn ihn aufs Zimmer begleitet, um dort einen Computer zu reparieren.

Der Tod im Badezimmer

Als der Leibwächter später auf Bitten von Karayiannis nach Cornell sehen wollte, fand er dessen Suite verschlossen vor. Er habe die Hotel-Security angerufen und um Hilfe gebeten; die Security habe Kirsten mitgeteilt, dass er nicht autorisiert sei ein verschlossenes Zimmer zu betreten. Daraufhin trat Kirsten die Tür ein und fand den Sänger tot im Badezimmer. Cornell lag nach Kirstens Angaben am Boden, Blut lief aus seinem Mund, und um den Nacken war ein Fitness-Expander-Band gewickelt. Mit diesem Band, davon geht die Polizei aus, habe er sich am Türrahmen erhängt. Kurz vor 1 Uhr seien Notfallärzte im Hotel eingetroffen. Der Sänger atmete nicht mehr. Trotz Wiederbelebungsversuche konnten sie um 1.30 Uhr nur noch Cornells Tod feststellen.

Vicky Karayiannis vermeidet das Wort Suizid und bittet darum, die Ergebnisse einer toxikologischen Untersuchung abzuwarten, bevor man Rückschlüsse über die Todesursache ziehe.

„Ohne die Untersuchungsergebnisse kann keiner wissen, was in Chris vor sich ging – oder ob irgendwelche Substanzen eine Rolle gespielt haben.“ Man möge keine Schlussfolgerungen anstellen, nach denen sich ihr Mann „absichtlich und in vollem Bewusstsein“ umgebracht habe.

Soundgarden sind 1984 von Chris Cornell, der damals noch Schlagzeug spielte, in Seattle gegründet worden. Neben Nirvana, dessen Sänger Kurt Cobain sich 1994 erschoss, und Pearl Jam waren sie die kommerziell erfolgreichste Grunge-Band. Ihr Album "Superunknown" - ein schon zu diesem Zeitpunkt ironischer Titel - erreichte im Frühjahr 1994, kurz vor Cobains Tod, den ersten Platz der amerikanischen Charts. Ein Siebenminutenstück auf der Platte, geschrieben von Cornell, heißt "Like Suicide". Der größte Hit der Band ist die Schwermetallballade "Black Hole Sun". Im surrealen Text wünscht sich der Sänger eine schwarze Sonne herbei, die den Regen und die ganze Welt wegbrennt: "Black hole sun / Won't you come / And wash away the rain?" Die schwarze Sonne kam nicht, es hörte nicht auf zu regnen, und Soundgarden gingen 1997 auseinander.

Der Blues als Trost

Um dann 2010 wieder zusammenzufinden, das Album "King Animal" herauszubringen und im Vorprogramm der von ihnen bewunderten Hardrock-Veteranen von Black Sabbath auf Tournee zu gehen.

Bis zu Cornells Tod hat die Band an einem neuen Album gearbeitet. Gitarrist Kim Thayil sagte dem Branchenblatt „Billboard“, dass es „in den letzten Jahren immer wieder Sessions gegeben“ habe. „Wir hatten immer wieder nach Gelegenheiten gesucht, an denen wir alle vier zusammenkommen konnten um uns gegenseitig neues Material zu präsentieren. Danach gab’s Jam-Sessions und Gemeinschaftsarbeit.“

Sein letztes Konzert beendete Chris Cornell mit dem Soundgarden-Stück „Slaves & Bulldozers“, das er mit Zeilen des Led-Zeppelin-Klassikers „In My Time of Dying“ kombinierte: „In my time of dying, I want nobody to mourn / All I want for you to do is take my body home.“ Led Zeppelin waren neben Black Sabbath und Neil Young eine wichtige Referenzgröße für die Band. Mitschnitte des Konzers, die im Netz kursieren, dokumentieren, dass Cornell ein begnadeter Blues-Sänger sein konnte. Trauert nicht um mich, schafft bloß meine Leiche heim. Ein gespenstischer Abgang.