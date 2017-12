Interessanterweise sind es ausschließlich Männer, die im Cloud Rap auf sich aufmerksam gemacht haben. Die Hip-Hop- Frauen sind – zumindest hierzulande – deutlich extrovertierter und angriffslustiger, denn sie versuchen, sich einen Platz in der Szene zu erkämpfen. Damit haben sie zunehmend Erfolg, es gibt immer mehr von ihnen. Deutsch-Rap ist keine reine Männerdomäne mehr, in der nur ausnahmsweise mal eine Sabrina Setlur einen Hit hat. Jahrzehnte nach Pionierinnen wie Cora E. und Aziza A. gibt es überall im Land vielversprechende Rapperinnen wie die Hamburgerin Ace Tee, deren Song „Bist du down“ sogar US-Medien ins Schwärmen brachte. Genau wie ihr Mini-Album „Tee Time“ erinnert er stark an den Hip-Hop und R’n’B der Neunziger, Aaliya, TLC und Lauryn Hill sind offensichtliche Einflüsse. Ein sehr entspannter Sound, bei dem allerdings die herausgehobene Rolle von Rapper Kwam.e irritiert.

Aus Berlin kommt das Duo SXTN, das im Juni sein Debütalbum „Leben am Limit“ veröffentlichte und im Herbst gleich eine Clubtour ausverkaufte. Die Strategie von Juju und Nura ist einfach: Sie geben sich genauso aggressiv und sexistisch wie ihre traditionellen männlichen Kollegen. Dazu gehört auch, dass sie sich selbst als Fotzen bezeichnen, wodurch dieser Ausdruck als Beschimpfung ins Leere laufen soll. Sie verkörpern ein Frauenbild, das dem Stereotyp von der netten, unterwürfigen Lady diametral entgegensteht. „Wir ficken deine Mama / Wir sind jeden Tag im Studio / Jetzt gibt’s wieder Drama / Und du bist immer noch ein Hurensohn“, heißt es im Eröffnungsstück ihres Albums.

So selbstermächtigend und frauenbestärkend SXTN mitunter rüberkommen, reproduzieren die Neuköllnerinnen an anderer Stelle – etwa ihrem unsäglichen Song „Hass Frau“ – ganz platt den Sexismus ihrer Branche. Davon sind im Übrigen auch die Cloud-Kollegen, die gern mal von „Bitches“ erzählen, nicht frei.

Sookee schrieb auf Twitter #metoo

Gegen Frauenfeindlichkeit – innerhalb und außerhalb des Hip-Hop-Geschäfts – kämpft seit Jahren die queer-feministische Berlinerin Sookee. Zuletzt etwa in dem selbstkritischen Track „Die Freundin von“, der auf ihrem aktuellen Album „Mortem & Makeup“ zu finden ist. Es geht um Leute, vor denen sie zu Beginn ihrer Karriere Angst hatte, deren Anerkennung sie aber um jeden Preis erringen wollte. „Ich weiß wie es sich anfühlt, wenn mit ’nem Schlag ins Gesicht / Es einmal kurz knackt und dein Nasenbein bricht / Ich hab die Fresse gehalten in ihrer Gegenwart / Sie haben mich ignoriert oder verarscht, wie es gelegen kam“, rappt die 34-Jährige, die im Oktober auf Twitter #metoo postete. Sookee gehört zu den wenigen hörbaren Stimmen aus der deutschen Pop-Branche in der Post-Weinstein-Debatte. Ansonsten ist es verdächtig ruhig geblieben. Offenbar sind die Scham- und Schweigekartelle stabiler als in der Filmwelt.

Auch Haiyti, derzeit eine der meistgehypten Hip-Hop-Hoffnungen des Landes, hat sich hier nicht eingeschaltet. Was natürlich viele Gründe haben kann. Sie konzentriert sich gerade ohnehin darauf, ihr am 12. Januar erscheinendes Album „Montenegro Zero“ (Vertigo Berlin) zu vermarkten. Nach einer Reihe von selbst verlegten Alben – darunter das tolle Trap-Mixtape „City Tarif“ – ist es die erste Major-Veröffentlichung der Hamburgerin, die nebenbei Kunst studiert. Es ist ein beeindruckend vielfältiges Album geworden, mit dem ihr der Sprung in den Mainstream gelingen könnte. Mit der Single „100 000 Fans“ deutet sie ihre Ambitionen an: „Ich hab 100 000 Fans, die mich noch nicht kennen /Sie schreien alle meinen Namen“, rappt sie über einen minimalistischen Dancehall-Beat, wobei ihre Stimme immer wieder in grenzkreischige Regionen treibt – Autotune inklusive.

Haiyti nennt sich selbst Gangster-Rapperin, weshalb es auf dem Album auch mal um einen Mafia-Onkel und Ähnliches geht. Aber letztlich ist das nur eine ihrer vielen Rollen. Wie im „100000 Fans“-Clip zu sehen, spielt sie auch gern mal eine Diva oder eine fancy Leder-Lady – sie alle können verdammt gut rappen. Und die Jungs haben nächstes Jahr harte Konkurrenz auf ihrer Wolke.