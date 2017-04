Heute Abend wurde die wichtigste Auszeichnung für den deutschen Film in Berlin verliehen. Maren Ades "Toni Erdmann" gewinnt in den wichtigsten Kategorien Drehbuch, Regie und bester Film. Bronzene, silberne und goldene Lola gehen an Filme mit weiblichen Regisseurinnen. Lesen Sie im Liveblog noch einmal die Ereignisse des Abends nach.