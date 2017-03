Es mutet schon seltsam an, wenn man sich an diesem Montagabend im weiten, vollen Rund der Mercedes-Benz-Arena umschaut und weiß, dass hier über zehntausend Menschen auf gerade einmal einen einzigen, allein mit einer Gitarre auftretenden Musiker warten; und zwar keine älteren, mit irgendwelchen Liedermachern, Singer/Songwritern oder Rockbands sozialisierten Menschen, sondern überwiegend Teenager und Mittzwanziger, die sich vermutlich sonst eher bei Boygroups, Hip-Hop-Acts oder den bunten, abwechslungsreichen Shows einer Rihanna oder einer Lady Gaga herumtreiben. Zur Not vielleicht noch bei Adele, so sie schon ein bisschen erwachsener sind.

Nein, hier warten alle gerade nach zwei öden Vorbands geduldig auf einen 26-jährigen Briten, der noch nicht einmal besonders gut, geschweige denn glamourös aussieht, dafür nett ist, rothaarig und ein bisschen babyspeckig, kurzum: auf den lieben Jungen von nebenan. Ed Sheeran heißt dieser Junge, der gerade der Über-Popstar dieser Tage ist mit seinem drittem Album „Divide“ und dem Hit „Shape of You“. Damit hat Ed Sheeran seit Anfang März alle möglichen Rekorde gebrochen: in den regulären Charts, bei den Streaming-Diensten, wo seine Songs mehrere hundert Millionen Mal aufgerufen wurden, in den Radios, wo „Shape of You“ schon jetzt als der meistgespielte Song aller Zeiten gilt.

Als Sheeran schließlich mit seiner akutischen Gitarre auf die Bühne springt, in blauer Jeans, Turnschuhen und schwarzem T-Shirt, mit knallbunten Tattoos an den Unterarmen, herrscht Kreisch- und Smartphonealarm. Sofort beginnt der Brite einen Hit auf den nächsten zu spielen. „Castle On The Rain“, „Eraser“, „A-Team“ oder „Bloodstream“, allesamt dramaturgisch fein ausgeklügelt, SONGS halt, mit einem starken Refrain und schöner Melodie. Den einen oder anderen rappt er auch, und natürlich wird Sheeran zudem von Samplern und Sequenzern unterstützt, die er vorher programmiert hat. Zu seiner Gitarre pluckert immer ein Beat aus der Box. Die pure Authentizität, das so einfache und echte und quadratisch praktisch Gute ist das eben auch nicht, soll es gar nicht sein, dafür ist Ed Sheeran viel zu sehr Kind seiner Zeit.#

Ganz ohne Beat-Geplucker geht es nicht

Es fällt an diesem Berliner Abend aber auf, wie im Verlauf einige der neueren Stücke gegen die alten doch abfallen, sie nicht das Zwingende der beiden Vorgängeralben haben. Eine gewisse formlose Seichtheit regiert da auf einmal. Im Grunde ist „Divide“ trotz des Marimba-funkigen Pünnktchen-Überhits „Shape of You“ und des kantigen „Eraser“ das bislang schwächste Sheeran-Album; eines, das aus einer aktuell recht gängigen, bunten, harmlosen Pop-Melange besteht: ein bisschen spanisches Flavour („Barcelona“), ein bisschen irisches und schottisches Liedgut mit Dudelsack und anderem Folklore-Sprengseln („Galoway Girl“, „Nancy Mulligan“), ein bisschen Mitmach-R&B („Perfect“) und ein bisschen mehr schmachtrockenden Sheeran-Eigenheiten.

Manchmal hat man den Eindruck, Ed Sheeran tut nur so authentisch. So als sei er nicht wirklich überzeugt von der Kraft der sechs Saiten, wenn er auf den Körper seiner Gitarre klopft, um dann wieder sein Publikum, das jede Banalität aus seinem Mund zwischen den Songs zum Kreischen und Jauchzen bringt, zum Mitmachen zu animieren. (Ja, er kommt nächstes Jahr wieder, kreisch!) Oder um mit Zeilen und dem Refrain aus „Human“ einen anderen im Moment sehr angesagten Ehrlichrocker zu zitieren, den Blues-Schmachter Rag’n’Bone Man.

Zu "Sing" singen alle mit

Zusammen mit diesem und seinem weiblichen Pendant, Adele, bedient Ed Sheeran die anscheinend gerade sehr ausgeprägte Sehnsucht nach vermeintlich einfacher, handgemachter Musik, nach Songs, nach großen Stimmen, kurzum: nach der guten Wirklichkeit, die zwischen der so unguten politischen da draußen überall und der digitalen böse zerrieben wird. Vielleicht nach dem Motto: Wir sind doch auch noch da! Unsere Ichs, unsere Seelen, unsere Körper. „Sing“ heißt einer der besten Songs von Sheeran, den spielt er vor den Zugaben, in diesem kippt seine Stimme ins Falsett-hafte, da schlägt er die Gitarre besonders hart an. Alle singen nun aus voller Kehle und sich ihrer selbst vergewissernd mit, bevor es an große Finale mit „Shape of You“ und einem zweiteiligen Stück, das Sheeran schließlich ganz ohne Instrument vor der Bühne auf und ab tanzend bestreitet. Schneller als gedacht ist die schlichte, aber effektive Ein-Mann-Show zuende. Trotzdem gehen vermutlich an diesem Abend alle mit ganz viel Sanftmut und Friedfertigkeit und Hoffnung nach Hause. Alles wird doch irgendwann gut.