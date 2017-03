Kulturstaatsministerin Monika Grütters wird die Zuständigkeit für das Einheitsdenkmal am Berliner Schloss entzogen. Darauf haben sich die Fraktionschefs von SPD und CDU, Thomas Oppermann und Volker Kauder, geeinigt, wie die SPD-Kulturpolitikerin Hiltrud Lotze mitteilte. Nach dem Grundsatzbeschluss der Koalition, das Denkmal doch zu bauen, soll die Zuständigkeit für das Vorhaben zu Bundesbauministerin Barbara Hendricks wechseln. Grütters habe sich auch nach dem jüngsten Beschluss der Fraktionschefs der Koalition nicht so recht als Befürworterin des Denkmals gezeigt, erklärte Lotze. Außerdem führte sie finanztechnische Gründe an: Im Haushalt des Bauministeriums sind 18,5 Millionen Euro für die Wiedererrichtung der historischen Kolonnaden vor dem Stadtschloss eingeplant. Wenn nun doch das Einheitsdenkmal errichtet wird, müsse dieses Geld umgewidmet werden, womit sich die Zuständigkeit ändere. Laut Lotze plant die Koalition, nochmals einen Antrag im Parlament zu verabschieden, um den Willen zur Errichtung des Denkmals in Form einer überdimensionalen Waagschale zu bekräftigen. epd