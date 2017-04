D

ie einen probieren es mit Köpfchen, den anderen hilft das Glück.Manchen ist ihr Talent einfach so in den Schoß gefallen. Andere mussten lange dafür kämpfen, um an die Spitze zu gelangen. Sie wurden nicht für vollgenommen, belächelt und bisweilen an der Ausübung ihres Sports sogar gehindert. Wo einer oder eine herkam, war egal. Am Ende brillierten Reiche wie Arme, Dicke wie Dünne, Starke wie vermeintlich Schwache. Meistens wurden Männer bejubelt und durften aufs Treppchen. Aber immer öfter auch Frauen, die sich bisweilen noch verkleiden mussten, um überhaupt starten zu dürfen. Einige starteten unter Pseudonym. Viel nahmen sie für ihren Sport auf sich. Auch das war womöglich der Schlüssel zum Erfolg. Und auch darum haben diese Sportler und Sportlerinnen einen Ehrenplatz in der Geschichte verdient.Bitte geben Sie Ihre Lösungen in die Lösungsmaske ein und schicken Sie danach die Ergebnisse an uns. Der Einsendeschluss ist Montag, der 24. April 2017. Die Namen der Gesuchten werden wir eine Woche später, am 30. April in der Kultur veröffentlichen. Nun wünschen wir allen Teilnehmern viel Spaß beim Knobeln!