In sieben Kategorien werden in diesem Jahr die Europäischen Kulturmarken-Awards vergeben. Für den Preis „Europäische Kulturmarke des Jahres 2017“ nominierte die Jury das Guggenheim Museum Bilbao, ORF Radio Österreich 1 und die Hamburger Kulturfabrik Kampnagel. Auf der Shortlist für die „Europäische Trendmarke des Jahres 2017“ stehen The Silk Road Symphony Orchestra, Ulm Stories/Geschichten einer Stadt und der Kulturzug Berlin – Wroclaw.

Für die Auszeichnung als „Europäischer Kulturmanager des Jahres 2017“ wurden Frances Morris (Direktorin der Tate Modern, London), Eliad Moreh-Rosenberg (Direktorin und Kuratorin der Kunstsammlung von Yad Vashem Jerusalem), Christoph Lieben-Seutter (Generalintendant der Laeiszhalle und Elbphilharmonie Hamburg) sowie Gereon Sievernich, der Direktor des Martin Gropius Baus in Berlin, nominiert.

Am 9. November werden die Preise in Berlin verliehen

Als „Europäischer Kulturinvestor des Jahres“ sind nominiert: die Würth Gruppe, die Alfred Kärcher GmbH & Co. KG und die Wilo-Foundation. Für die Auszeichnung „Europäische Kulturtourismusregion des Jahres 2017“ kamen Leeuwarden Friesland, Van Gogh Europe und #urbanana (Tourismus NRW) in die Endrunde. Um den im deutschsprachigen Raum ausgeschriebenen „Preis für Stadtkultur 2017“ konkurrieren das Zukunftslabor Kultur Stuttgart, 250 Jahre Goldstadt Pforzheim sowie das Lichtfest Leipzig.

In der Kategorie „Europäisches Bildungsprogramm des Jahres 2017“ entscheidet es sich zwischen der Berliner Flying Steps Academy, der Daetz-Stiftung/Institut zur interkulturellen Wissensvermittlung und Kommunikation und dem Schöninger Forschungs- und Erlebniszentrum Paläon. Die Preise werden am 9. November bei einer Gala im Berliner Wintergarten Varieté verliehen. (Tsp)