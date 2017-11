Das skandinavische Drama „Sami Blood“ über die indigene Volksgruppe der Samen in Schweden ist vom Europaparlament mit dem Lux-Filmpreis ausgezeichnet worden. Der Preis fühle sich an wie eine Entschädigung für die ältere Generation, sagte die Schauspielerin Lene Cecilia Sparrok bei der Preisverleihung am Dienstag in Straßburg. „Die Samen existieren immer noch.“

Gemeinsam mit ihrer Schwester Mia Erika Sparrok nahm sie die Auszeichnung in traditionellen Gewändern gekleidet entgegen, teilweise sprachen die Frauen in ihrer Sprache. Die beiden spielen auch im Film ein Geschwisterpaar. Die Ältere träumt von einem anderen Leben. Doch in der Gesellschaft, zu der sie gehören will, wird sie mit Anfeindungen, Missbrauch und Rassismus konfrontiert.

Letztes Jahr hat „Toni Erdmann“ gewonnen

In die Endauswahl gekommen waren auch das französische Aids-Drama „120 Beats Per Minute“ des Regisseurs Robin Campillo und der Film „Western“ von der Deutschen Valeska Grisebach.

Über den Gewinner, der bei der internationalen Vermarktung unterstützt wird, hatten die EU-Abgeordneten abgestimmt. Alle drei Filme der Endauswahl werden mit Hilfe von EU-Geldern in alle 24 Amtssprachen übersetzt. Im vergangenen Jahr war das deutsche Vater-Tochter-Drama „Toni Erdmann“ von Maren Ade ausgezeichnet worden. (dpa)