Der frühere Leipziger Verleger Elmar Faber ist tot. Er starb nach schwerer Krankheit am Sonntag in seinem Haus, wie seine Witwe der Deutschen Presse-Agentur am Montag sagte. Zuvor hatte die „Leipziger Volkszeitung“ online darüber berichtet. Faber wurde 83 Jahre alt.

Der gebürtiger Thüringer und studierte Germanist, ab 1975 war er Verleger von Edition Leipzig, von 1983 bis 1992 Verleger des Ost-Berliner Aufbau-Verlag und Rütten & Loening. Nach dem Zusammenbruch der DDR gründete er 1990 mit seinem Sohn Michael den Verlag Faber & Faber in Leipzig. Ein Jahr später regte er die Gründung des Aufbau Taschenbuch Verlags an, der bis heute wesentlicher Bestandteil der Aufbau Verlagsgruppe ist. (mit dpa)