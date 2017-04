Fatih Akins neuer Spielfilm "Aus dem Nichts" feiert seine Weltpremiere im Wettbewerb des 70. Festival de Cannes. Diane Kruger (The Infiltrator, Inglourious Basterds, The Bridge, Troja) spielt die Hauptrolle in dem Film und drehte zum ersten Mal in ihrer Karriere in deutscher Sprache. Gemeinsam mit ihr standen u.a. Denis Moschitto (Chiko, Zweiohrküken, Almanya) und Ulrich Tukur (Das Leben der Anderen, Das weiße Band, Gleißendes Glück) vor der Kamera. Der Soundtrack des Films stammt von Joshua Homme (Queens of the Stone Age).

Fatih Akin drehte "Aus dem Nichts" wie schon "Gegen die Wand" und "Soul Kitchen" fast ausschließlich in seiner Heimatstadt Hamburg. Der Film ist ein Thriller über die Liebe einer Frau zu ihrer Familie über den Tod hinaus. Aus dem Nichts zerbricht Katjas Leben: Ihr Mann und ihr Sohn sterben bei einem Bombenanschlag. Die Polizei fasst zwei Verdächtige: Ein junges Neo-Nazi-Paar. Katja will Gerechtigkeit - für sie gibt es keine Alternative.

Das Internationale Filmfestival in Cannes findet vom 17. bis zum 28. Mai statt. Im Wettbewerb um die Goldene Palme läuft ebenfalls der Streifen „Happy End“ des Österreichers Michael Haneke. Auch die US-Regisseurin Sofia Coppola wird mit ihrem Film „The Beguiled“ an der Côte d'Azur erwartet. Präsident der Jury ist dieses Jahr der spanische Regisseur Pedro Almodóvar. (Bombero & Warner / Tsp / dpa)