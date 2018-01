Ein zeitgenössischer Künstler wie William Kentridge, mit dem Sie 2016 eine große Ausstellung gemacht haben, verbindet diese Fragen. Als Südafrikaner beschäftigt er sich mit dem kolonialen Erbe, aber auch mit Franz Schubert.



Der Gropius-Bau ist auch ein schwieriges Haus. Denn da ist der große Lichthof, und da war die Frage: Kann ein Künstler diesen gewaltigen Raum bespielen? Das war die eine Bedingung – etwa für Eliasson, für Kapoor. Und es war manchmal ganz schön schwer, die finanziellen Mittel für diese großen Inszenierungen zu beschaffen.

Ist der Lichthof nicht das Markenzeichen des Gropius-Baus, beginnt man nicht immer dort den Rundgang?



Das klingt gut: Der Besucher geht als Performer in die Ausstellungen.

Tino Sehgal mit seinen interaktiven Choreografien, seinen leeren Räumen hatten Sie auch. Wie gefällt Ihnen die modische Verbindung von Theater und Museum?



Es ist im Moment etwas einseitig. Die performativen Künstler suchen nach neuen Spielstätten, und das kann ein altes Kraftwerk oder der Gropius-Bau sein. Nur ist die neue Spielstätte allein noch nichts Besonderes. Leider funktioniert es umgekehrt nicht: Rembrandt und Rubens in der Volksbühne, das wäre auch mal was! Ein echter Tausch. Sasha Waltz hat seinerzeit mit ihren Tänzern das Neue Museum wiedereröffnet. Aber ihre Choreografie war dann auch gezielt für dieses Gebäude entwickelt – im Dialog mit der Sammlung. Dann ist es wirklich etwas Neues. Eigentlich aber ist die performative Kunst auch schon lange in den Museen zu Gast, denken Sie an Karlheinz Stockhausen, die Fluxus-Leute, an Nam June Paik und die Künstler um die Wuppertaler Galerie „Parnass“, Joseph Beuys und Marina Abramovic.

Die Idee einer immersiven Kunst ist auch nicht ganz frisch, oder?



Da kann man im Grunde bis zum antiken Theater zurückgehen, mit seiner Idee der Katharsis. Jede Zeit bringt eben neue Ausdrucksformen hervor.

Sind es nicht eher neue Formulierungen als neue Formen?



Picassos berühmtestes Bild, die „Demoiselles d’Avignon“, bezieht sehr stark afrikanische Masken ein, die hatte er damals im Trocadéro, einem ethnologischen Museum in Paris gesehen. Solche Übersprunghandlungen, wie man in der Psychologie sagen würde, bringen neue, frappante Werke hervor. Auch deshalb haben wir im Gropius-Bau keine Kunstepoche ausgeschlossen. Im Herbst kommt dann die steinzeitliche Venus von Schwaben, 30 000 Jahre alt, nach Berlin

Dann gibt es doch so etwas wie Zeitlosigkeit in der Kunst?



Ich glaube nicht. Denken Sie daran, wie Ende des 18. Jahrhunderts, es war wohl in Düsseldorf, das Kunstgeschichtslabel erfunden wurde, die Einordnung und Klassifikation eines Kunstwerks. Das haben sich die Kunsthistoriker bei den Naturwissenschaftlern und dem linnéschen System abgeschaut, der „Systema naturae“. Damit begann um 1800 die Taxonomie: Alles wird nun in Schulen eingeteilt und bewertet und benotet. So wurden auch die Museen aufgebaut. Dabei ist die Trennung von Kunst und Kunstgewerbe auch so ein taxonomisches Problem. Wir haben ein Museum für asiatische und eines für islamische Kunst, aber wir haben kein Museum für afrikanische Kunst. Alexander von Humboldt allerdings hat schon während seiner Zeit in Amerika altmexikanische Werke als kunsthistorisch bedeutend angesehen.

Ist das Publikum da nicht schon weiter als all die Kunsthistoriker und Kuratoren?



Das Publikum kümmert sich nicht so sehr um all die Bezeichnungen und Labels und Einteilungen. Die Leute gehen genauso durch eine Sepik-Ausstellung wie durch die Säle mit Arbeiten von William Kentridge. Das Publikum ist offen für den neuen Blick. Ein Haus wie der Gropius- Bau kann nur immer wieder neue Angebote machen, um die Gebiete der menschlichen Kreativität zu erschließen.

Wie wollen Sie Ihre Erfahrungen bei Ihrer neuen Aufgabe als Kurator des Hauptstadtkulturfonds umsetzen?



Es ist ja eine siebenköpfige Jury, die Projekte nicht aktiv entwickelt, sondern über Anträge entscheidet. Der Kurator hat nur eine Stimme. In diesen Jury-Diskurs will ich gern meine weltweiten Erfahrungen einbringen. Berlin ist ungemein attraktiv für Künstler aus aller Welt. Ich könnte dazu beitragen, den hier moussierenden ästhetischen Entwicklungen auf die Bühnen der Stadt zu verhelfen.

Das Gespräch führte Rüdiger Schaper.