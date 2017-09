In Europa gibt es den Schriftsteller als Flaneur, der durch die Stadt streift. So wie Sie das gesellschaftliche Klima beschreiben: Ist das in Delhi für Sie zurzeit unmöglich?

Ich bin gut im Verkleiden. Es gibt Viertel wie die Altstadt, in denen ich sicher bin.

Weil Muslime die Altstadt dominieren?

Ja, die Menschen wissen dort, dass ich gegen den hinduistischen Nationalismus anschreibe.

Ihr erster Roman „Der Gott der kleinen Dinge,, der auf eine Liebesgeschichte zwischen eine höher gestellten Frau und einem Unberührbaren zuläuft, hat die Brutalität des indischen Kastenwesens ins Bewusstsein der Weltöffentlichkeit gerückt. Zwanzig Jahre sind seitdem vergangen. Haben sich die Grenzen zwischen den Kasten inzwischen aufgeweicht?

Überhaupt nicht. Man kann auch gesetzlich wenig ausrichten, weil es sich um eine religiöse Praxis handelt, die auch Moslems, Christen und Sikhs befolgen.

Sie selbst sind ja Christin und schilderten gerade, wie Sie darunter gelitten haben.



Nein, ich litt nicht darunter! Die syrischen Christen, denen die Familie meiner Mutter angehört, sind privilegiert. Wenn ein Mitglied jemanden von außerhalb heiratet, wie meine Mutter es tat, ist man draußen. Kein syrischer Christ würde mich heiraten, weil ich keine reine syrische Christin bin. Aber das fand ich nie schlimm. Ich wollte ja auch keinen von denen heiraten. Ich wollte nur weg.

Vor zwei Jahren haben Sie Edward Snowden in Moskau besucht, der bei rechten Amerikanern als Vaterlandsverräter gilt, eine ähnliche Rolle, die Sie bei rechten Indern haben. Wie war der Austausch?

Ich habe nur Daniel Ellsberg begleitet, der in den siebziger Jahren die Pentagon-Papers enthüllt hat. Snowden und er tauschten sich darüber aus, wie sich die CIA seitdem verändert hat. Was Snowden betraf, war ich erst skeptisch. Ich fragte ihn, warum er bei der CIA angeheuert hat. Wie konnte er nur den Wunsch hegen, im Irakkrieg mitzukämpfen?

Was sagte Snowden darauf?

Dass er jung war, keine Ahnung hatte. Überdies stamme er aus einer Familie, in der viele für die Regierung arbeiten.

Sie gelten auch als scharfe Kritikerin der USA und ihrer Wirtschaftsmacht. Was ist für Sie das größere Übel: der Hinduismus mit seinem Kastensystem oder der Kapitalismus?

Beides geht Hand in Hand. In den neunziger Jahren hat Indien seine Märkte geöffnet. Damals war allenthalben von Supermacht die Rede, von Wachstum, neuer Mittelklasse. Es ist ein ökonomischer Totalitarismus entstanden. Arme werden aus ihren Häusern, Dörfern, Städten geworfen. Wenn man dagegen etwas sagt, heißt es, dass Fortschritt eben nicht umsonst zu haben sei. Gerade bricht das Wachstum ein. Mit der wirtschaftlichen Verzweiflung wächst der Nationalismus.

Der amtierende indische Premier Narendra Modi gehörte lange sogar einer radikal-hinduistischen Kaderorganisation an, dem RSS…

…wie viele andere aus der Regierungspartei BJP. Der RSS ist inspiriert von Mussolini und Hitler. Zurzeit ist häufig zu lesen, dass Muslime totgeschlagen werden nur wegen Gerüchten, dass sie Rindfleisch gegessen hätten. Alles ist erschreckend.

Haben Sie mal darüber nachgedacht, Ihr Land zu verlassen?

Nein. Ich bin ja nicht die einzige, die mit der Gefahrenlage umgehen muss. Einmal habe ich mich nach London abgesetzt. Damals waren an vielen Universitäten Unruhen ausgebrochen. Im Fernsehen hieß es, ich sei eine derjenigen, die dafür verantwortlich sind. Mein neuer Roman befand sich in der Endphase, ich wollte ihn abschließen. Aber in London hatte ich ein derart schlechtes Gewissen, mich davongemacht zu haben, dass ich nach nur neun Tagen wieder heimgefahren bin.

Das Gespräch führte Barbara Nolte