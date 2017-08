Auch mit der Folkwang-Universität Essen haben Sie kooperiert, bei einem „Goethe“- Musical.



In diesem Fall kam das Stück aus unserem Haus. Wir hatten nämlich die Macher unseres Musicals „Das Wunder von Bern“, den Regisseur Gil Mehmert und den Komponisten Martin Lingnau, beauftragt, Philip Stölzls Film über die junge Lebensphase des Dichters für die Bühne zu bearbeiten. Das Ergebnis gefiel uns, aber wir wussten, dass wir den Stoff nicht in einem unserer großen Häuser wirtschaftlich erfolgreich spielen können. Darum haben wir das Stück der Folkwang-Universität für eine Inszenierung zur Verfügung gestellt. Und wir hoffen, dass sich andere Bühnen dadurch ermutigt fühlen, es bald nachzuspielen. Das ist gewissermaßen wie bei den Tryouts in Amerika, wo neue Werke zunächst außerhalb von New York vor dem Publikum bestehen müssen, bevor sie an den Broadway kommen.

Böswillig formuliert könnte man natürlich sagen: Die Stage Entertainment, die so stolz darauf ist, keinen Cent vom Staat zu bekommen, versucht sich über den Umweg von Koproduktionen jetzt doch noch Subventionen zu erschleichen.



Ich sehe da eher eine Win-win-Situation: Die staatlichen Institutionen profitieren davon, dass wir die Rechte erwerben respektive das Stück entwickeln und sie nur die Kosten der konkreten Aufführungen tragen. Wir wiederum erhalten die Chance, die Wirksamkeit der Stücke live auf der Bühne austesten zu können, um zu sehen, was schon gut funktioniert und wo wir noch nacharbeiten müssten, damit das Stück in unseren Theatern funktionieren kann.

Das Hauptargument von Stage Entertainment bei der Schließung des Theaters am Potsdamer Platz war, dass es keine geeigneten Stücke gebe. Allein in Wien aber sind in letzter Zeit drei Uraufführungen herausgekommen. Taugen die alle nichts?



Mit den Vereinigten Bühnen Wien sind wir in sehr engem Kontakt, schon weil wir gegenseitig Lizenznehmer sind, sie also Stücke von uns nachspielen wie „Sister Act“ oder „Ich war noch niemals in New York“, während bei uns immer noch deren größter Hit, „Tanz der Vampire“ läuft. Aber Wien ist ein subventionierter Betrieb, die haben konkret den Auftrag, neue Werke herauszubringen. Zwei der drei Uraufführungen waren zudem gezielt auf die österreichische Geschichte ausgerichtet, nämlich „Schikaneder“, über den Librettisten der „Zauberflöte“, und „I am from Austria“ mit Musik von Rainhard Fendrich. Das spricht die Einheimischen und die Wien-Touristen an, ist allerdings kaum auf andere Standorte übertragbar. Wir werden immer mal wieder gefragt: Warum macht ihr in Stuttgart keine Shows auf Schwäbisch? Weil man sich in der Verwertung eben einfach zu sehr einschränkt, wenn man sich lokal bindet.

Eine Alternative ist, fertige Produktionen aus den USA oder Großbritannien einzukaufen.



Natürlich schauen wir uns alle Stücke an, die international erfolgreich gespielt werden, und versuchen bei Eignung für den deutschsprachigen Markt dann, die Rechte zu bekommen.

Es besteht also weiterhin die Chance, dass das „Harry Potter“-Theaterstück irgendwann auf Deutsch in einem Theater in Deutschland laufen wird?



Ja, durchaus.

Das Gespräch führte Frederik Hanssen. Uschi Neuss, geboren 1966 in Brühl, studierte in Köln Geschichte, Theaterwissenschaften und Kunstgeschichte. Ab 1996 arbeitete sie zunächst in Duisburg bei „Les Misérables“, wechselte dann zum „Phantom der Oper“ nach Hamburg. Seit 2001 ist sie für die Stage Entertainment als deutsche Geschäftsführerin tätig. Damit ist sie für alle elf Häuser verantwortlich, die der holländische Konzern in der Bundesrepublik betreibt. In Berlin sind das die Bühne der Blue Men Group, das Theater des Westens und das Theater am Potsdamer Platz.