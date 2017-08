Gegenüber dem Parkplatz findet sich ein winziger Park abschüssigen Geländes, in dem meine Kinder Schlitten gefahren sind, ein Spielplatz darauf, davor Backsteinbauten, als wäre früher einmal etwas anderes dort gewesen, das eines würdigen Eingangs bedurft hätte, es wachsen Pflaumenbäume, eines Spätsommers traf ich zwei bärtige Männer mit Takke, die Pflaumen ernteten und mir gern welche herunterreichten.

Wir wechselten bloß ein paar Sätze, an einem Spätsommertag, und während man Pflaumenkerne über die Straße spuckt, muss man sich nicht verbrüdern und verschwistern.

Um den Kaiser-Wilhelm-Platz und die Kolonnenstraße hinauf kommt es mir manchmal turbulent vor, so, als wäre da immer noch eine Grenze zwischen Alt- und Neu-Schöneberg, der Platz heißt nach dem Denkmal, das es längst nicht mehr gibt, jetzt steht eine Mahntafel dort für die in den KZs Ermordeten, dann kommen den Hügel hinauf allerlei Geschäfte, ein Hörgeräte-Laden, den neulich ein Blinder suchte, Blumen-Laden, das Kino Xenon, Passanten eilen zur Julius-Leber- Brücke, an der Brücke ist ein Eisladen, ein Gemüsestand, darunter die neue Haltestelle zu Ehren des Widerstandskämpfers Leber, der sich in der Nähe vor den Nazis versteckte, bis er doch verraten wurde, darunter die Gleise voller Müll und Ratten und Kaninchen, die Strecke der S 1, auf den Potsdamer Platz zu, aber erst einmal unter der Langenscheidt-Brücke hindurch.

Avocados im Kilo neben Ständen mit Kitteln

Aufsichtsloses Grün an den Rändern der Gleise, Schöllkraut und Taubnesseln und Springkraut und später Goldrute, Gräser eh und Hopfen auch, vielerlei Gebüsch, Holunder dabei, und die halbe Straße, Häuser auf der einen, Gleisbett auf der anderen Seite, führt auf den Crelle-Markt zu. Kleiner Türkenmarkt, sagen die Leute, längst nicht so groß nämlich wie der am Maybachufer, allenfalls zweihundert Meter, zwei Gassen auf dem kleinen Dreieck, das drei Straßen bilden. Vielleicht sind es Reste, die so verramscht werden. Jedenfalls wird gerufen, Avocados gibt es im Kilo, ein paar Stände mit Kitteln, billigen Schuhen, Ärmlichkeit, Stress, und die Tischchen, auf denen auch etwas feilgeboten wird, ein paar gestrickte Babyschuhe, und überhaupt die Waren, LED-Lampen mit hebräischer Aufschrift und Kinderkleidchen in türkischen Verpackungen, aus aller Herren Länder, und wie die Händler sich verständigen, in einem Gemisch aus Deutsch und Türkisch vielleicht, und woher die Schuhverkäufer mit den Turbanen? Alles Männer jedenfalls. Die Kundschaft gemischt.

Schwer zu sagen, warum es mir hier gefällt. Schönheit ist schön, und Schöneberg ist es nicht.

Etwas bleibt für immer unvollkommen

Ein beunruhigter Transvestit schritt unlängst am vietnamesischen Edeka vorbei. Den Kopf gereckt, die Miene starr, nicht nur von Schminke. Zweimal sah ich vor Imbiss-Läden Blumen stehen, einmal war jemand erschossen worden, das andere Mal war es die Adresse, wo David Bowie wohnte, über einer Autowerkstatt, damals.

Stehen in der Strumpf-Boutique die Sommer-Beine im Schaufenster, weiß man, der Winter muss doch bald enden. Kommt ein neuer Sommer, kommen in die Straße vielleicht neue Läden statt der alten. Die Pflaumenbäume bleiben stehen und an Straßenrändern haben sich Leute kleine Gärten angelegt, und die frühere Dorfkirche steht auf ihrer Anhöhe über der Hauptstraße, das Leben wird nicht weniger. Was geschieht, sammelt sich an und geht über die Straßen hinweg, während es die Straßen imitiert, sich ihnen anähnelt, bis zur Unkenntlichkeit, bis zum Vergessen, es sind dieselben Straßen. Fenster spiegeln andere Fenster, und etwas bleibt für immer unvollkommen. Was für eine Erleichterung, wenn sie auch enttäuschend sein mag.

Von Katharina Hacker erschienen zuletzt bei S. Fischer ihr Roman „Skip“ und 2011 „Eine Dorfgeschichte“. Ihr Spaziergang durch Schöneberg erscheint Anfang September in der von Susanne Schüssler und Linus Guggenberger herausgegebenen Anthologie „Berlin – Eine literarische Einladung“ im Verlag Klaus Wagenbach (144 Seiten, 17 €).