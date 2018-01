Das Erstaunlichste an den Obama-Bildern ist die Verführungskraft, die wie bei Kennedy aus dem Anblick selbst hervorzugehen scheint. Weniger in den Aufnahmen, wenn der mächtigste Mann der Welt Entscheidungen fällt, sondern in den komischen Bildern. Etwa wenn Obama auf den Fluren des Weißen Hauses auf Kinder in Superhelden-Kostümen trifft und sich Scheinkämpfe mit ihnen liefert. Er hatte eine Art, sich über die Pflichten seines Amtes zu amüsieren, die seine Autorität umso mehr bezeugte. So schlich er sich an einen Jungen heran, der bei einem Besuch im Weißen Haus am Mittagstisch eingeschlafen war, und zeigte auf ihn. Weniger um den Burschen bloßzustellen, als vielmehr die Grenzen der eigenen Macht aufzuzeigen – wie sein Grinsen verrät.

Pete Souza will, dass man Obama als den Mann in Erinnerung behält, dem sein Job Spaß gemacht hat, dessen Zuversicht ansteckte und der sich nicht zu schade war, in den 40 wichtigsten Minuten seiner Amtszeit mit einem Stuhl in der Ecke vorlieb zu nehmen – in jener Stunde, als alles vom Geschick der Navy Seals abhing, den Staatsfeind Nummer eins Bin Laden in seinem pakistanischen Versteck zu schnappen. Es ist die Art Vermächtnis, die aus Vertraulichkeit hervorgeht. So wundert es nicht, dass Souza seine Obama-Bilder nun auf Twitter gegen Donald Trump einsetzt, um dessen Unvermögen im Kontrast zum Vorgänger deutlich zu machen.

Trump lässt nur wenig Privates nach außen dringen

In seinem New Yorker Tower war Trumps Büro vor allem mit Fotos von ihm selbst dekoriert, mit Titelbildern der Magazine, die Geschichten über ihn brachten. Er mag also Fotos, so viel lässt sich sagen. Trotzdem beschränkt sich das, was die neue White-House-Fotografin Shealah Craighead bislang veröffentlicht hat, auf statuarische Posen. Das Weiße Haus muss ein schrecklich einsamer Ort sein. Der, der es jetzt bewohnt, ist allein.

Allein am Fenster des Red Room, durch das er nach draußen blickt, als wollte er möglichst schnell fort von dieser Pracht alter Möbel, die so gar nicht zu seinem schlecht sitzenden Anzug passt. Allein am Resolute Desk, mit seinen Beratern als Staffage. Allein mit einem Manuskript, für dessen Studium er sich zur Wand eines Konferenzraums gedreht hat. Allein neben seiner Frau, die auch allein ist.

Es brauche Zeit, sagte die Fotografin in einem Interview. Zwar hat sie mit Laura Bush bereits Erfahrung im Weißen Haus gesammelt, aber da Trump und sie sich nicht gekannt hätten, „braucht es länger, sich mit jemand Fremdem im persönlichen Umfeld wohlzufühlen“. Immerhin sehe er sie inzwischen an, wenn er bereit für ein Foto sei. Von der Hauptstadtpresse wird die versierte Frau für ihren geringen Ausstoß an Bildern kritisiert. Sie versichert, dass sie durchaus viele Fotos bei privaten Anlässen schießen würde, „die der Präsident gerne für sein Archiv hat, wie das bei Familienfotos üblich ist“. Die Bilder von privaten Momenten will Trump für sich haben – entsprechend seinem dynastischen Amtsverständnis. Craighead sieht ihre Aufgabe darin, die Entwicklung aufzuzeigen, die der politische Neuling im Weißen Haus nehme.

Video 00:45 Min. Halloween: Trump lädt Kinder ins Weiße Haus

So sehr es stimmt, dass Bilder lügen, so sehr verraten sie auch Wahrheiten. „Macht bedeutete für Obama nie, dass er sich schlechtes Benehmen erlaubte“, schreibt der „Guardian“ mit Blick auf Souzas Fotos. Als der Fotograf den wiedergewählten Präsidenten 2013 nach der Inauguration fragte, ob er in dessen Limousine mitfahren dürfe, antwortete Obama trocken, dass er und Michelle eigentlich vorhatten „miteinander rumzumachen“.

Macht ist ein Spiel. Aber eben nicht mit ihren Möglichkeiten, wie Trump seit seiner Amtseinführung glauben machen will, sondern mit den Erwartungen an sie. Und wenn das bedeutet, einen Lachs in die Hände gedrückt zu bekommen wie Obama an irgendeinem Fjord in Alaska, und der Laich klatscht ihm auf die Präsidentenschuhe, und die Fischersfrau sagt: „Er war bloß überrascht, Sie zu sehen.“

Darum geht es: gesehen zu werden. Aber es macht einen Unterschied, ob man einem selbstsicheren Mann bei der Arbeit zusieht oder einem von Komplexen behafteten Selbstdarsteller. Der Unterschied besteht darin, dass der eine seiner Umgebung ein gutes Gefühl vermittelt, weil er, um ein Wort Cunninghams aufzugreifen, „clearly in control“ ist.

Obamas Coolness erinnert an Jazz-Größen

Es geht um etwas anderes als Selbstbeherrschung. Da Obamas Auftreten offenkundig nichts mit Disziplin zu hatte, speiste es sich aus einer Coolness, die man auch an Duke Ellington, Lester Gordon, John Coltrane, den Helden des Jazz-Age, wahrnehmen konnte. Obamas Leistungen sind deshalb nicht über jeden Zweifel erhaben. Tatsächlich fällt seine politische Bilanz schwach aus. Doch Souzas „Intimate Portrait“ zeigt, dass Obamas Einfluss nicht mit jenem letzten Tag im Amt endete, da er beim Hubschrauberflug über das Weiße Haus sagte: „Da haben wir gelebt.“ Schon versank der mythische Ort unter ihm in den Traum zurück, aus dem Obama seine Ideale speiste.

Es ist ein alter Brauch, dass an den Wänden des Weißen Hauses stets wechselnde Bilder des Präsidenten hängen. Pete Souza nutzte den Regierungssitz ebenfalls als permanente Ausstellungsfläche. Nur ein Bild durfte er nie gegen ein anderes austauschen. Es war beim Abschiedsbesuch eines Karrierebeamten entstanden, bei dem dessen fünfjähriger Sohn Jacob eine simple Frage stellte. Er wollte wissen, ob sich Obamas Haar genauso anfühle wie sein eigenes. Da beugte sich der Präsident zu dem Kind hinab, es sollte die Antwort selbst herausfinden. Beinahe hätte Souza den Moment verpasst.

Das Bild mit dem Jungen fesselte stets die Besucher

Mit der Zeit entfaltete das Bild von dieser „Segnung“ durch einen schwarzen Jungen Wirkung. Obwohl Obama keine Scheu hatte, sich anfassen, herzen und beim Basketball-Training anrempeln zu lassen, war diese Berührung etwas Besonderes. Bei Führungen durch den Westwing blieben Besucher stets vor diesem Foto stehen, um die Geschichte dazu zu erfahren.

Bei alledem geht es darum, dass der US-Präsident eine Macht verkörpert, die über seine Vorstellungskraft hinausgeht. Ein Grenzerfahrung: Er kann gar nicht wissen, wie er das Amt meistern soll. Obama dürfte zugutegekommen sein, dass er das Amt als geistige Herausforderung ansah, weshalb man ihn auf den meisten Aufnahmen mit nichts anderem als mit Regieren beschäftigt findet. Und das ist dröge Arbeit. Memos lesen. Mit Beratern reden. Telefonieren. Geburtstagsgrüße überbringen. Zuhören und reden.

Trotzdem verwandelte sich das Weiße Haus unter Obama in etwas anderes als in jene Machtzentrale, die Trump so verteufelt hat. Es war ein gesellschaftliches Zentrum, das auch für Popstars und Hollywoodgrößen den roten Teppich ausrollte. Und die Botschaft lautete: Was hier geschieht, geht alle Amerikaner an. Nun ist die Politik im Weißen Haus eine Sache fürs Familienalbum geworden.

Pete Souza: Obama. An Intimate Portrait. Little, Brown & Co, New York 2017. 350 S., 45 €.