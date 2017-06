Der amerikanische Regisseur John G. Avildsen, der mit dem Boxfilm „Rocky“ Sylvester Stallone zum Star machte, ist tot. Wie sein Sohn Anthony der „Los Angeles Times“ mitteilte, erlag der Filmemacher am Freitag in Los Angeles einer Krebserkrankung. Avildsen wurde am 21. Dezember 1935 im US-Bundesstaat Illinois geboren. Er wurde 81 Jahre alt. Ein Sprecher bestätigte der US-Filmzeitschrift „Variety“ den Tod des Regisseurs.

1977 gewann „Rocky“ den Oscar für den besten Film und brachte Avildsen den Regie-Oscar ein. Auch bei der Fortsetzung „Rocky V“ hat er im Jahr 1990 Regie geführt. Bekannt wurde Avildsen auch durch die Inszenierung der „Karate Kid“-Trilogie (1984 - 1989) und durch den Actionstreifen „Inferno“ mit Jean-Claude van Damme (1999). dpa