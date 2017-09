Das Land Hessen und die Stadt Kassel haben nach Informationen der Zeitung „Hessische/Niedersächsische Allgemeine“ die Kunstausstellung documenta aus finanziellen Schwierigkeiten retten müssen. Das Blatt berichtete am Dienstag, dass Stadt und Land Bürgschaften über jeweils 3,5 Millionen Euro für Darlehen übernommen haben. Der Gesamtetat der documenta für die laufende Ausstellung liegt bei 37 Millionen Euro. Die documenta ist die weltweit bedeutendste Ausstellung zeitgenössischer Kunst. Sie endet an diesem Sonntag. Der Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle wollte sich am Dienstagmittag zu dem Bericht äußern, die documenta reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage. (dpa)