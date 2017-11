Wer diese Momente aufspürt, ihnen vertraut und weglässt, was der Konvention geschuldet war, bringt Meyerbeer zurück auf unsere Bühne. Leider ist Olivier Py, Dramatiker, Leiter des Festivals von Avignon und Gelegenheits-Drag-Queen, kein solcher Destillateur. Seine szenischen Forderungen erschöpfen sich in aufwendigen Bühnenbildern, die prekäre Räume schaffen sollen, in denen dann aber nichts geschieht. Wer sich kurz an Frank Castorf erinnert fühlt, an die Werbetafeln in seinem „Ring“ oder den „Faust“ in seinem verkommenen Paris, der merkt auch schnell, wer wirklich die Szene prägen kann und wer nur danebensteht. Py hat der alten Volksbühne in Avignon einen berührenden Abschied geschenkt, vom Theatersinn seines Freundes Castorf aber ist er meilenweit entfernt. Überall nur abgestelltes Personal, Chöre, die nie gewichtig werden dürfen – und zu allem Überfluss noch eine ungekürzte Balletteinlage, die eine Viertelstunde gymnastisch die Gräuel von Folter und Vergewaltigung zeigen will. Irgendwie. Meyerbeers Walzer sind entbehrlich, Pys Zurichtungen aber eine Zumutung.

„Le Prophète“ wählt, wie auch „Vasco da Gama“ und „Die Hugenotten“, einen historischen Kulturbruch zum Sujet. Meyerbeer lässt jene religiöse Schreckensherrschaft auf der Bühne aufleben, mit der die Wiedertäufer in Münster ihr apokalyptisches Reich errichteten, bis die Stadt 1535 gestürmt und das Regime blutig zerschlagen wurde. Wie aus dem Wirt Jean der Prophet und schließlich König der Wiedertäufer wird, dafür erfindet er Motive: die Vergewaltigung seiner Braut durch einen Adeligen. Die sollen alle hängen, versprechen die Wiedertäufer. Jean schließt sich ihnen widerstrebend an – und wird als Sprachrohr missbraucht.

Die Sänger müssen sich oft in Zwischenreiche begeben

Seine Ähnlichkeit mit einer Darstellung von König David macht ihn zum Anführer, der doch nur Handlanger bleibt. Meyerbeer schneidet hier ganz modern die Reproduzierbarkeit von Bildern gegen die verführbar machende Erfahrung von Wut, Trauer und Verzweiflung. Und er tut es mit einer in der Oper seltenen Mischung aus Empathie und Skeptizismus. Einer Haltung, die uns nah sein könnte.

Zugleich verlangt Meyerbeers Musik viel von ihren Darstellern, die sich stimmlich oft in Zwischenreiche begeben müssen, wo klassische Einteilungen versagen, Lyrisches immer, Heldisches nicht selten gefragt ist. Gregory Kundes Jean tut sich damit schwer, erreicht Höhe nur mit Not, markiert im Laufe des Abends mehr, als dass er tatsächlich singt. Da auch die stets präsenten Wiedertäufer-Mönche (Derek Welton, Andrew Dickinson und Noel Bouley) stimmlich wenig Eigenleben entwickeln und der schurkische Graf Oberthal von Seth Carico recht zahm bleibt, verschiebt sich das Gewicht zu den Frauen. Elena Tsallagova singt die geschundene Braut Berthe mit staunenswerter Selbstbehauptung. Eigentlicher Star des Abends ist aber die sich verströmende Clémentine Margaine in der Rolle von Jeans Mutter Fidès. Meyerbeer hatte für sie ebenso viel Extramusik geschrieben wie seinerzeit für die legendäre Pauline Viardot-García. Ein Liebesbeweis wider alle Dramaturgie. Diese Musik wurde aus dem geboren, was das Theater zu bieten hatte. Und will immer wieder neu geboren sein.

Enrique Mazzola hat sich seit „Vasco da Gama“ tiefer in das Universum Meyerbeers eingehört und leitet den gut viereinhalbstündigen Abend mit gewachsener Sicherheit. Er weiß um die Kraft, die der Komponist mit nur wenigen Tönen entfachen kann, dirigiert auch einzelne Bläser mit pulsierender Aufmerksamkeit. Dass das große Orchestertutti letztlich am wenigsten aufregend klingt, geht auch auf das Konto des Komponisten. Jeremy Bines, der neue Chordirektor, stellt sein Kollektiv stimmlich brillant auf „Le Prophète“ ein. Ein Musiktheater, das die Grand opéra zum Zeitgenossen macht, will an der Deutschen Oper dennoch nicht entstehen. Barrie Kosky verlässt schnell und schweigsam den Zuschauerraum. Hier wurde eine Chance vertan, die er besser hätte nutzen können.

