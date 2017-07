Chester Bennington, der Sänger der amerikanischen Rockband Linkin Park, ist tot. Wie ein Sprecher der Gerichtsmedizin in Los Angeles der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag bestätigte, wurde Bennington tot in seinem Haus in Palos Verdes, nahe Los Angeles, gefunden. Über die Todesursache machte die Behörde zunächst keine Angaben. Der Vorfall werde untersucht. Bennington war 41 Jahre alt. Sein Bandkollege Mike Shinoda bestätigte die Meldung auf Twitter und schrieb, er sei schockiert und untröstlich.

Linkin Park landete mit Chester Bennington mehrere Hits, darunter die Lieder "Faint" und "In the End". In Deutschland schaffte es die Band mehrfach in die Top Ten, unter anderem mit dem Stück "Numb/Encore", das Linkin Park gemeinsam mit dem US-Rapper Jay-Z aufnahm. (mes, dpa, AFP)