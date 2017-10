Der britische Schriftsteller Kazuo Ishiguro erhält den diesjährigen Literaturnobelpreis. In einer ersten Reaktion sprach Ishiguro von einer "großartigen Ehre". Er sei sehr "geschmeichelt", sagte Ishiguro am Donnerstag der BBC. "Das ist eine großartige Ehre, vor allem weil es bedeutet, dass ich in die Fußstapfen der größten Autoren trete, die je gelebt haben, das ist also eine wunderbare Auszeichnung", fügte er hinzu.

Die Literaturwelt zeigt sich positiv überrascht von der Auszeichnung des britischen Autors Kazuo Ishiguro (62) mit dem Literaturnobelpreis. Der Literaturkritiker Denis Scheck hat sich „begeistert“ über die Vergabe geäußert. „Die schwedische Akademie hat mit dieser Entscheidung ihr Brett vor dem Kopf in ein Fenster zur Welt verwandelt“, sagte Scheck der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag nach der Bekanntgabe in Stockholm. Scheck weiter: „Ishiguro ist ein idealer Brückenbauer nicht nur zwischen Japan und Großbritannien, sondern auch zwischen der fantastischen Literatur und Science Fiction hin zum bürgerlichen Roman.“

Die Autorin und Journalistin Carolin Emcke freut sich auf Twitter über Ishigurus Auszeichnung. "Wow" twitterte sie zunächst und fügte dann "Wunderbare Entscheidung" hinzu.

Auch das Internationale Auschwitz Komitee hat die Vergabe des Literaturnobelpreises an den britischen Schriftsteller Kazuo Ishiguro mit großer Freude aufgenommen. Exekutiv-Vizepräsident Christoph Heubner sagte laut einer Mitteilung: „Ishiguro hat in seinem Werk viel zu einem Erinnerungsprozess beigetragen, der weltweit Menschen berührt und auf die Reise zu sich selber schickt.“ Der Autor habe vor etlichen Jahren auf Einladung des Komitees die Gedenkstätten Auschwitz und Birkenau besucht. Für ihn spielten Fragen nach persönlicher Schuld, bleibender Verantwortung und der Erinnerung eine zentrale Rolle. Das Internationale Auschwitz Komitee ist ein Zusammenschluss von KZ-Überlebenden und ihren Organisationen.

Ishiguros deutscher Verlag war überrascht von der Entscheidung

Der Münchner Blessing Verlag ist von der Vergabe des Literaturnobelpreises an seinen Autor Kazuo Ishiguro (62) überrascht worden. „Das hat uns völlig aus dem Off erwischt“, sagte Verlagsleiter Holger Kuntze am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Ishiguro sei schon oft als preiswürdig gehandelt worden, aber diesmal auf keiner Liste aufgetaucht.

Der Autor habe den Preis mehr als verdient, sagte Kuntze weiter. „Das ist ganz, ganz großartig, eine unfassbar gute Entscheidung!“ Der 62-Jährige sei nicht nur ein fantastischer Autor, sondern auch ein unglaublich toller Mensch - interessiert, bescheiden und offen. „Sein Werk lebt von seiner unglaublichen Vielseitigkeit. Mit jedem Buch findet er ein neues Thema und einen neuen Ton. Man lernt immer wieder einen neuen Autor kennen“, sagte der Verlagsleiter. Dabei seien seine Themen stets von großer gesellschaftlicher Relevanz und Aktualität.

Der zu Randomhouse gehörende Blessing Verlag hat Ishiguro seit 20 Jahren unter Vertrag. Zuvor war er bei Rowohlt. Nach Angaben von Kuntze sind alle seine Bücher gerade in einer neuen Ausstattung in dem ebenfalls zu Randomhouse gehörenden Heyne Taschenbuchverlag erhältlich. Das jüngste Buch „Der begrabene Riese“ (2015) gibt es bei Blessing gebunden, den Geschichtenband „Bei Anbruch der Nacht“ als E-Book. (Tsp/dpa/AFP)