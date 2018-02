Frauen, die die Hosen anhaben

Die Kulturstaatsministerin spricht, Monika Grütters erinnert an die Namensgeberin des Platzes vor dem Berlinale-Palast: Marlene Dietrich machte in den Dreißigerjahren in Männerkleidern Furore. Und sie sagt, es sei nicht gut, dass wir seit Wochen über Männer reden, die einen Bademantel tragen, statt über Frauen, die die Hosen anhaben. Und sie verkündet noch einmal, dass eine überbetriebliche Anlaufstelle für Betroffene von sexualisierter Gewalt in der Filmbranche eingerichtet wird, die der Bund finanziell unterstützt.