Um „Memoiren eines Erzählers“, wie der Untertitel etwas gemütlich suggeriert, handelt es sich nur bedingt, denn Nádas geht weit über das hinaus, was ihm widerfuhr. Er schreibt mit seiner Familiengeschichte eine Geschichte des 20. Jahrhunderts, die in einzelnen Passagen, vor allem in denen über jüdische Vorfahren, bis tief ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Es ist die Geschichte vom Untergang des Bürgertums im Kommunismus und eine Feier all dessen, was dabei verloren ging. Auch das sind nur Details, und doch ist es eine ganze Welt. So gibt es eine grandiose, viele Seiten umfassende Darstellung der Waschtage und der Tätigkeit der Waschfrauen noch in den 20er Jahren. Sie waren die heimlichen Herrscherinnen der bürgerlichen Familien, wussten sie doch aus den diversen Flecken in Unter- oder Bettwäsche sehr genau auf die jeweiligen Lebenssituationen zu schließen, auf Orgien, Seitensprünge, Menstruationsbeschwerden. Wer so viel weiß, mit dem stellt man sich besser gut.

Überhaupt ist es immer das Körperliche, von dem aus Nádas die Welt erschließt. Die Rippen des spindeldürren Großvaters, seine spitzen Knie, wenn er auf ihnen ritt, schrieben sich in seine Erinnerung ein. Unvergesslich auch der Moment, in dem der Vater ihm seine Narben auf den Beinen erklärte: weil er verhaftet und gefoltert wurde und man ihm dabei die Beine brach. Oder er erinnert sich, wie er an der Hand einer Haushälterin zur Muttermilch-Sammelstelle ging, um Milch für den kleinen Bruder abzuholen, weil die eigene Mutter nicht genug produzierte. Das Wort habe ihn schockiert, weil es auf ein Problem verwies, das ihn sein Leben lang beschäftigen würde: „das Problem der Begegnung von Menschlichem und Animalischem“.

Der Mensch besteht schließlich nicht nur aus Bewusstsein und logischem Handeln, sondern auch aus einem Körper, in dem permanent Dinge geschehen, von denen er so wenig weiß wie von fernen Regionen des Universums. Doch all das gehört für Nádas dazu, wenn es darum geht, biografisch und zeitgeschichtlich zu erzählen. „Zuerst muss man die Sehnsüchte und Leidenschaften des eigenen Körpers, seine die gesellschaftlichen Regeln ausgrenzende heidnische List verstehen, um die Gefühle und Triebe vor jeglicher äußerer Einmischung schützen zu können.“ Das Animalische entdeckt Nádas nicht nur im Erotischen, sondern auch in der Gewalt, wenn er die Lust eines Massenmöders am Töten beschreibt.

Sprache als Wirklichkeit produzierende Kraft

Dem gegenüber steht die Sprache als eine eigene, Wirklichkeit und Sinn produzierende Kraft. Wenn es angesichts des „tiefen Gefühls einer Existenz ohne Sinn“ doch eine Hoffnung gibt, dann resultiert sie aus der Sprache. Deshalb schreibt Nádas auch sehr viel darüber, wie er als Kind Worte zu erlauschen und von ihrem Klang her zu verstehen suchte. Erst allmählich begriff er, dass man Wörter, Klang und Bedeutungen nach Belieben trennen kann. Sprache ist etwas, das wir vorfinden, und doch können wir uns darin ganz individuell ausdrücken. „Nicht ich machte mir die Wörter, die Informationen, die Emotionen oder die Phänomene zu eigen, sondern die Wörter und Phänomene ließen mich mitstrudeln.“

Was ist das Bewusstsein überhaupt? Auch das sprechende, reflektierende, beobachtende Ich, so wie Nádas es sieht, hat keinen Anfang und kein Ende. Die Genealogie müsste ja zurückreichen bis zu Adam und Eva. Er begnügt sich mit dem Urgroßvater. Und das Bewusstsein müsste in jedem Moment alles enthalten: äußeres Geschehen, Gedanken, Erinnerungen und körperliches Erleben. Nádas bezeichnet dieses Ich als „Gesamtheit der Eigenschaften eines Menschen“ und vergleicht es mit einer „mehr oder weniger ausgekühlten, dünnen Erdkruste, unter der das rein physische Reich der Magma brodelt und bebt.“ Das ist ein starkes, kraftvolles und beängstigendes Bild. Es bedeutet auch, dass dieses Ich nicht so leicht zu bändigen ist. Alle historische Erfahrung belegt das. Es ist viel mehr als dieses wohlgeordnete bürgerliche Individuum oder kommunistische Kollektivwesen, das in der Geschichte agiert. Wenn Nádas davon erzählt, wird jederzeit auch die brodelnde Magma sichtbar. Das macht seine Bücher jenseits aller Details zum Ereignis. Mit Christina Viragh hat er eine großartige Übersetzerin, deren Sprache nichts davon verloren gibt.

Péter Nádas: Aufleuchtende Details. Memoiren eines Erzählers. Aus dem Ungarischen von Christina Viragh. Rowohlt, Reinbek 2017. 1278 Seiten, 39,95 €.