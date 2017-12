Viele Täter sind alte Männer, ihre Verbrechen liegen teils Jahrzehnte zurück. Sie datieren in eine Zeit, in der ein anderer Moralkodex galt, Besetzungscouch ein lustiges Wort war, sexuelle Nötigung zum Kavaliersdelikt verharmlost wurde und das „Selber Schuld“-Argument grassierte. Aber das Schweigen über die Straftaten währte bis jetzt. Das ist der Kern des aktuellen Skandals: Dass die Täter bis in die Gegenwart unbehelligt blieben, dass sie Komplizen haben. Die Angst, nicht gehört oder als Opfer erneut gedemütigt zu werden und sich mit einem Outing womöglich selbst zu gefährden – diese Angst ist nicht gebannt. Donald Trump bleibt im Amt, trotz der 22 Frauen, die ihm sexuelle Belästigung vorwerfen. Er wird so wenig über seinen Sexismus stürzen wie Bill Clinton über die Lewinsky-Affäre.

Es ist ähnlich wie mit dem Rassismus. Amerika hatte seinen ersten schwarzen Präsidenten; in Kinofilmen befasst sich das Land intensiv mit der eigenen rassistischen Vergangenheit. Trotzdem gibt es nach wie vor massive Gewalt gegen Schwarze in den USA. Auf die Charleston-Morde folgte Charlottesville. Die Vergangenheit vergeht nicht, die Beharrungskräfte sind groß.

Und Deutschland? Liegt es wirklich nur am niedrigeren Erfolgsdruck, an besseren Arbeitgeberrechten und weniger „Hire and Fire“-Mentalität, dass hier eher übers „Grabschen“ geredet wird, über verbale Übergriffe als über Gewalt? Die „New York Times“ listete kürzlich 47 prominente „geschasste“ Männer auf. In Deutschland fiel bisher kein einziger Name. Die „Zeit“ hatte für ihr „MeToo“-Dossier 50 Schauspielerinnen angefragt. Nur drei wollten sich äußern, keine benannte einen potenziellen Täter.

Hierzulande wird weniger geoutet als analysiert

So unwahrscheinlich es ist, dass mächtige Menschen in der Politik, den Medien oder der Kulturwelt sich hierzulande besser benehmen als in den USA, so begrüßenswert ist es auch, dass hier mehr versucht wird, dem Übel an die Wurzel zu gehen. Die Debatte ist weniger Promi-fixiert, weniger hysterisch. Ein Vorwurf genügt nicht, Straftaten müssen bewiesen werden; in Amerika, dem Land der Schadenersatzklagen, herrscht ein anderes Klima. Die schlichte Dichotomie, hier arme Opfer, dort böse Täter, greift zu kurz. Ungleichbezahlung, ungleiche Karrierechancen, ungleiche Kosten für Dienstleistungen, nicht nur beim Friseur – es fängt oft harmlos an. Dazu gehört auch der solche Strukturkritik denunzierende Spruch, man dürfe Frauen ja bald nicht mal mehr Komplimente machen. Der WDR fragte Politiker: „Wann haben Sie zuletzt einen Mann auf sein sexistisches Verhalten abgesprochen?“ Der Bundestagsabgeordnete und Berliner Ex-Justizsenator Thomas Heilmann ließ sich erst mal den Kragen richten und meinte zu der TV-Reporterin: „Sie dürfen alles anfassen“.

Das US-Magazin "Time" kürte fünf "Silence Breakers" zur "Person des Jahres". Mutige Frauen, die das Schweigen über sexuellen... Foto: REUTERS

Gleichzeitig schlagen Männer aber auch selbstkritische Töne an, denken nach über alltäglichen Sexismus als Nährboden für Missbrauch, bei allen Unterschieden zwischen Wort und Tat. Über das Wesen der männlichen Sexualität, das „Dunkel am Grund“, wie Georg Diez im „Spiegel“ schreibt. „Was fehlt in der Diskussion“, so Diez weiter, „sind Männer, die erst einmal zuhören und nicht gleich Erklärungen haben für das, was Frauen erzählen. Was fehlt, sind die Geschichten, die die Komplexität und auch die Kaputtheit der gegenwärtigen Geschlechterbeziehungen spiegeln.“ Es geht um Körperpolitik. Um etwas sehr Intimes.

Sex mit Okay-Gebot: das geplante "Einverständis"-Gesetz in Schweden

Die Schweden wollen ein neues Gesetz erlassen, das „Einverständnis“-Gesetz. Das Kabinett hat dem ersten Entwurf zugestimmt. Beim Sex müssen beide Partner erkennbar und ausdrücklich zustimmen, alles andere kann als fahrlässige Vergewaltigung geahndet werden. Nun mokieren sich alle: „Müssen die Schweden bald erst eine Unterschrift einholen, bevor sie miteinander ins Bett gehen?“

Abgesehen von juristischen Unwägbarkeiten (was heißt „erkennbar und ausdrücklich“?): Ist der politische Wille, das Recht auf körperliche Unversehrtheit besser garantieren zu wollen, tatsächlich bloß lächerlich? Reagiert er nicht vielmehr auf die ungeheuerliche Tatsache, dass das „Nein heißt Nein“-Prinzip im Sexualstrafrecht bis heute nicht vor Gewalt schützt, nicht einmal in der Ehe?

Viele Opfer von Harvey Weinstein haben Nein gesagt, klar und deutlich. Genützt hat es ihnen nichts. Solange die Welt kein Paradies ist, kann der Missbrauch von Machtgefälle gar nicht genug geächtet werden.