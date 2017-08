Wu Wei eroberte sich die Sheng vom 15. Lebensjahr an. Bald gewann er Wettbewerbe, bis ihn sein Professor fragte: Willst du denn auch schön spielen? Er wollte, zumal sein Vater, wie er sagt, zwar fast alle chinesischen Instrumente beherrschte, aber keines schön. Er ging nach Nanjing, die Hauptstadt von Jiangsu, der Provinz, in der er 1970 geboren wurde, und studierte parallel Klavier.

1989 ergatterte er an Chinas ältester Musikhochschule in Schanghai erst den einzigen freien Studienplatz für die Sheng. Dann führte ihn 1995 ein DAAD-Stipendium an die Berliner Musikhochschule Hanns Eisler. Dort studiert er bei Rolf Zielke, einem Jazzpianisten, der mit „Global Groove“ gerade ein grundlegendes Lehrbuch für polyrhythmische und polymetrische Strukturen veröffentlicht hat. Schon in China hatte Wu Wei ein Ensemble für Jazz und Weltmusik gegründet, aber erst in Berlin begriff er, was Improvisation ausmacht, eine Kunst, die es in der chinesischen Musik so nicht gibt.

Deutschland verband ihn zugleich stärker mit China

„Was in der Musik für Guqin so spontan klingt“, sagt er, „ist unsere Herangehensweise. Es ist nicht wirklich Improvisation, wie in der Barockmusik kommt es vor allem auf die Artikulation an.“ Auch die klassische Musik kam ihm erst hierzulande nahe. „Das deutsche Leben, die Architektur, die Menschen, die Landschaft: Erst dadurch habe ich eine innere Beziehung zur europäischen Kultur entwickelt. Früher sagte man mir, hier musst du lauter spielen, hier schneller, aber das war Papier.“ Deutschland verband ihn zugleich wieder stärker mit China. „Man sieht vieles aus der Nähe nicht. Wenn ich Barockmusik spiele, verstehe ich meine eigene Musik besser. Die Distanz macht eine Menge aus. Viele Schönheiten sind mir früher einfach entgangen.“

Wu Wei ist Botschafter eines Instruments, das wie viele andere im „Wen Xuan“, einer der ältesten Gedichtsammlungen der Welt, gepriesen wurde. Pan Yue, ein Protagonist der an den kaiserlichen Höfen temperamentvoll vorgetragenen Fu-Dichtung, einer 2000 Jahre alten Vorform der Slam Poetry, preist die Sheng in einer hinreißenden „Rhapsodie auf die Mundorgel“. Darin jagt ein trauriger Musiker den Gästen eines Festgelages abwechselnd Schauer der Rührung und der Freude über den Rücken. Diese Kraft, vom Klagen bis zum Brausen, hat die Sheng noch heute, vorausgesetzt, ihre Obertöne können sich entfalten. „Ich brauche Raum“, sagt er. „In einer trockenen Umgebung hört man sie nicht richtig. Ihre Töne müssen sich wie Wasser vermischen, deshalb spiele ich gerne in Kirchen mit einer Orgel.“

Vom Etikett Weltmusik will er nichts wissen

Was der auf drei Oktaven beschränkten Sheng an Tonumfang und Registern fehlt, macht sie durch eine Vielfalt von Blas- und Saugtechniken wett, die Bezeichnungen wie große und kleine Blumenzunge oder Holzsägen tragen und polyphone Klangflächen bis zum Riesencluster pulsen lassen. So wichtig Wu Wei die Pflege der traditionellen Musik mit ihren weltlichen wie spirituellen Aufgaben ist, betrachtet er es auch als Herzensangelegenheit, das Sheng-Repertoire um Zeitgenössisches zu erweitern.

So ist es sein Ehrgeiz, jedes Jahr mindestens ein neues Sheng-Konzert aufzuführen. In New York und Schanghai spielt er nun Liza Lims „How Forests Think“ für ein zehnköpfiges Ensemble, und im September reist er ins sibirische Krasnojarsk, um dort Enjott Schneiders Orchesterwerk „Yin & Yang“ uraufzuführen. Ondbej Adámek ist dabei, für ihn und die London Sinfonietta zu schreiben, und eine Vielzahl anderer Komponisten bereitet sich darauf vor, den Klangreichtum der Sheng auch anderweitig zu beleuchten.

Nur von einem will Wu Wei nichts wissen, dem Etikett Weltmusik. „Ich möchte nicht an der Oberfläche bleiben. Für mich ist es interessanter, jede Tradition für sich weiterzupflegen und miteinander voneinander zu lernen, als alles zusammenzubasteln.“ Jeder, so hat er, der Zwischenweltler, besser als jeder andere begriffen, bringt seine eigene unverwechselbare Geschichte mit.