Der deutsche Film „Aus dem Nichts“ hat es nicht in die Oscar-Endrunde geschafft. Der NSU-Thriller von Regisseur Fatih Akin war zunächst einer von neun Anwärtern in der Sparte „nicht-englischsprachiger Film“. Zu den fünf nominierten Filmen zählen unter anderem „Fantastic Woman“und „Loveless“. Das gab die Oscar-Akademie am Dienstag bekannt. Im vorigen Jahr war der deutsche Film „Toni Erdmann“ von Maren Ade im Oscar-Rennen, ging bei der Preis-Gala aber leer aus. Bei der Golden-Globe-Verleihung Anfang Januar hatte „Aus dem Nichts“ mit Hauptdarstellerin Diane Kruger den Preis als bester fremdsprachiger Film gewonnen.

Die Filme „Shape of Water“, „Dunkirk“, „Lady Bird“ und „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ gehen ins Rennen um den Oscar als bester Film. Die Werke gehören zu den insgesamt neun Anwärtern für den wichtigsten Filmpreis der Welt.

„Shape of Water“ vom mexikanischen Regisseurs Guillermo del Toro gilt dabei als Favorit. Er ist insgesamt 13 Mal nominiert worden, beispielsweise in der Kategorie für die beste Hauptdarstellerin, in der Sally Hawkins mit Frances McDormand („Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“) konkurriert. Ins Rennen für den Oscar als bester Hauptdarsteller gehen unter anderem Gary Oldman für seinen Auftritt als Winston Churchill in „Churchill - Die dunkelste Stunde“ und Timothée Chalamet für seine Rolle in dem Liebesfilm „Call Me By Your Name“. (mit dpa)