Das Depot wurde nach dem Tod des NS-Kunsthändlers 2007 entdeckt, darunter auch Bilder, auf denen Raubkunst-Verdacht lastet. Lohses Hintermann und das Kunstlager waren aufgeflogen, nachdem dieser einen 1933 beschlagnahmter Pissaro den jüdischen Erben gegen „Finderlohn“ angeboten hatte. Eine solche Hypothek lastet auf den Berliner Dürers zwar nicht, doch offenbaren sie die möglichen Verstrickungen. Friedländer verkörpert gewissermaßen Aufstieg und Verfolgung jüdischer Bürger, ihre besondere Kennerschaft in der Kunst, ihre Enteignung durch die Nationalsozialisten. Lohse steht für die perfide Bereicherung einer ganzen Gilde an Kunsthistorikern nach 1933 und ihre auch nach Kriegsende weiter bestehenden Seilschaften. Das Geschäft mit den Museen florierte noch Jahrzehnte später.

Die öffentlichen Häuser haben hier eine Bringschuld. Sie müssen mehr denn je den Nachweis liefern, dass ihre Besitztümer rechtens sind. So fiel der Stiftung Preußischer Kulturbesitz die vor wenigen Wochen veröffentlichte Dissertation „Kunst durch Kredit“ vor die Füße. Darin werden Erwerbungen der Berliner Museen 1935 über die Dresdner Bank untersucht. Die rund 4000 Kunstwerke stammen zum großen Teil von Schuldnern der Bank, viele jüdischer Herkunft, und stehen damit unter Raubkunst-Verdacht. Rund 1600 Stücke sollen sich noch immer in Museumsbesitz befinden und harren ihrer Aufarbeitung. Der öffentliche Wirbel um das Buch veranlasste die Preußenstiftung zur Ankündigung, sie werde „jetzt weitergehende systematische Untersuchungen zu den Provenienzen der einzelnen Werke machen“. Das kam ziemlich lahm hinterher, hatte die Autorin der Dissertation schon seit 2010 im Hause recherchiert.

Und schon eröffnet sich den Provenienzforschern ein weiteres Feld. Der Kunstraub durch den Staat endete keineswegs mit dem Jahr 1945, in der sowjetischen Besatzungszone und DDR ging er weiter. Das Deutsche Historische Museum selbst lenkte vor Kurzem mit einem Symposium das Augenmerk auf diese nächste große Aufgabe für die Rechercheure: die in öffentliche Museen gelangten Objekte von enteigneten „Junkern“, Republikflüchtigen, privaten Sammlern. Das Thema stellt sich allerdings nicht nur den ostdeutschen Häusern, viele Bilder und Antiquitäten gelangten durch Verkauf über das Außenhandelsministerium der DDR auch in den Westen.

Es sind noch viele Schritte zu gehen

Noch tun sich die Museen schwer, offensiv mit ihren Erkenntnissen aus der Provenienzforschung umzugehen. Das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe macht es schon lange vor mit einer permanenten Riesenvitrine im Foyer und einem Parcours durch die Dauerausstellung. Auch das Oldenburger Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte geht es seit diesem Herbst offensiv an – mit der Schau „Herkunft verpflichtet!“ zu 60 Objekten der Sammlung (bis 25. 2.).

Das Düsseldorfer Stadtmuseum hat sich nach Intervention des Oberbürgermeisters wiederum selbst ausgebremst und seine Max-Stern-Ausstellung gestrichen. Das Stadtoberhaupt befürchtete, die Geschichte des ins kanadische Exil vertriebenen Kunsthändlers – ein unrühmliches Düsseldorfer Kapitel – könnte zu einseitig dargestellt werden. Ein Symposium soll es nun richten. In Berlin macht das DHM mit seinen beiden Dürer-Bildern den ersten Schritt in Form einer Ausstellung. Es sind noch viele zu gehen. Zumindest das hat 2017 als Jahr der Provenienzforschung gelehrt. Die Ergebnisse verlangen nach Sichtbarkeit, eigentlich eine Kernaufgabe der Museen.

Am 13. 12. hält Bénédicte Savoy im Wissenschaftskolleg (Wallotstr. 19, 20 Uhr) einen Vortrag zur Frage „Warum und zu welchem Zweck studiert man Provenienz?“ Anmeldung erbeten unter: veranstaltungen@mww-forschung.de