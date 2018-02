Sie siedeln den Roman im heutigen Marseille an, ohne zu „aktualisieren“? Weil Sie ein anderes Geschichtskino wollen, was meinen Sie damit?



Das Nicht-Pädagogische. Im Fernsehen muss Maria Furtwängler als Heldin von „Die Flucht“ hinterher in der Talkshow darüber reden. Nicht über ihre Erfahrung als Schauspielerin, sondern so, als ob sie selber auf der Flucht gewesen wäre. Niemand wäre je auf die Idee gekommen, Robert De Niro nach „The Deer Hunter“ zu fragen, wie es sich als Vietnam-Heimkehrer lebt. So ein Verständnis von Film und Schauspiel macht mich fertig. Das Kino ist viel widerständiger! Es war schon immer der Ort, wo der Staat, die Propaganda sich nicht ganz durchsetzen konnten. Bei John Ford werden Tausende von Indianern umgebracht, dabei hat man nie das Gefühl, dass seine Filme rassistisch sind. Weil die Schuld mitschwingt, das Leid der Opfer, die Komplexität der Geschichte.

Sie sagen, wir hören die Geschichten der Flüchtlinge nicht. Ist Ihr Film eine davon?



Alle im Film wollen ihre Geschichte erzählen. Das Kino hat mehr mit Oral History zu tun, als wir wahrhaben wollen. Ich wollte schon immer mit Voice-over arbeiten, auch wenn Voice-over verunglimpft ist. Ich hab’s jetzt gemacht, es ist die Stimme von Matthias Brandt.

Ein Petzold-Film mit Voice-over? Und mit neuen Hauptdarstellern, Paula Beer, Franz Rogowski, wie kommt’s?



Paula Beer sagte auch, der Film sei anders als meine anderen. Ich denke, ich habe vorher Laborfilme gemacht, eine Situation konstruiert und geschaut, was mit den Figuren geschieht. Mit Empathie, aber ich wollte sie nicht stark zeigen. In „Barbara“ ließ ich schon etwas Trost zu, aber auch das war ein Versuchsaufbau. DDR 1980, hier die Frau, die in den Westen will, da Ronald Zehrfeld, der bleibt und versucht, Gutes zu tun. Kunst ist Konstruktion, Komposition, aber bei „Transit“ hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, es ist kein Labor, die Erzählungen überlagern sich, die machen sich hier alle selbstständig, wie in den Stücken von Tschechow. Und sie sagen, nein, wir steigen nicht aufs Schiff, wir bleiben lieber hier, im Transitraum.

Christian Petzold, 57, lebt in Berlin. Foto: Schramm Film / Marco Krüger

Marie, Paula Beer, ist im Roman die geheimnisvolle Frau, derer man nicht habhaft wird. Alle Männer wollen sie retten. Eigentlich ein stereotypes Frauenbild.



Anmut, Schönheit und Grazie kommen aus der Intelligenz. Seit ich Filme drehe, frage ich mich: Warum ist meine Hauptfigur wieder eine Frau, welches Verhältnis habe ich zu ihr? Ich drehe nicht im Bademantel, wir arbeiten zusammen, Täter-Opfer-Strukturen haben da nichts zu suchen. „Transit“ ist der Roman einer Frau, mit einem Mann als Ich-Erzähler und zwei Kategorien von Frauen. Die, mit denen der Held Sex hat, und Marie, die Körperlose mit dem christlichen Namen, die Heilige. Paula Beer fand es merkwürdig, dass eine Autorin eine weibliche Figur so beschreibt. Sie wollte keine Erscheinung sein, wollte einen Körper, eine Erzählung. Dank Paula Beer ist die Figur aus dem Klischee ausgetreten.

Und Franz Rogowski?



Er kommt über den Tanz, hat einen Rhythmus, eine große Körperlichkeit und Empathie, die sich aus Lebenserfahrung speist. Auch er ist ungeheuer klug – und anmutig. Er sucht nicht seinen Text, er sucht seine Situation. Alle Schauspieler in „Transit“ zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich nicht selber in Szene setzen, sondern die Situation ergründen wollen. Diese Art zu spielen, gibt es in Deutschland leider viel zu selten.

Sie haben den Brief unterzeichnet, der eine Debatte über die Berlinale und Dieter Kosslick auslöste. Eine gute Debatte?



Als die Aufregung losging, war ich gerade in Paris. Es ist immer gut, nicht in Deutschland zu sein, wenn’s besonders deutsch wird. Unser Appell wurde personifiziert und zur Abrechnung mit Dieter Kosslick gemacht. Dabei hatte er damit überhaupt nichts zu tun.

Im Brief steht, das Festival solle programmatisch erneuert und entschlackt werden. Das soll keine Kritik sein?



Die Finanzierung der Berlinale hängt erheblich von den Ticketverkäufen ab, von der Vielzahl der Filme. Das heißt, der Bund müsste mehr Geld bereitstellen, damit das Festival unabhängiger wird.

Und es soll weniger Publikum kommen?



Nein, das meine ich nicht. Ich habe den Eindruck, dass die Reihen nicht klar profiliert und kuratiert sind. Eine Sektion wie das Panorama kommt mir manchmal vor wie das unüberschaubare Angebot von Netflix. Noch etwas: Ich finde es ein Unding, dass das Publikumsfestival Berlinale viele Filme nur englisch und nicht auch deutsch untertitelt. Berlin ist nicht nur Easyjet und international, sondern ein Gemeinwesen. Das hat jetzt nichts mit Heimatministerium zu tun, sondern mit dem Verständnis von Stadt. Einer Stadt, in der ein zentraler Platz, der Potsdamer Platz, jedes Jahr von der Berlinale zum Leben erweckt wird.