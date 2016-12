Der Status-Quo-Musiker Rick Parfitt ist tot. Der Gitarrist starb im Alter von 68 Jahren, wie der Manager der Band am Samstag auf der Facebook-Seite der britischen Rocker mitteilte.

Demnach starb Parfitt zur Mittagszeit an Heiligabend in einem Krankenhaus in Marbella an einer schweren Infektion. Seit Donnerstag sei er in der Klinik an Komplikationen einer Schulterverletzung behandelt worden, die er sich bei einem Sturz zugezogen habe. Der Mitteilung zufolge hatte er Status Quo bereits aus medizinischen Gründen verlassen, plante jedoch 2017 den Start einer Solo-Karriere mit einem eigenen Album und einer Autobiografie.

An der Seite von Francis Rossi stand Parfitt mehr als fünf Jahrzehnte an der Spitze der britischen Rockband. Ihre größten Hits hatten Status Quo mit Coverversionen: 1977 landeten sie mit "Rockin' All Over The World" (im Original von John Fogerty) einen Dauerbrenner, 1986 standen sie wochenlang mit "In The Army Now" von Bolland & Bolland an der Spitze der Hitparaden. Von ihren eigenen Stücken sind besonders "Whatever You Want" und "Pictures Of Matchstick Men" in Erinnerung. Letzteres war auch der einzige Charterfolg der Band in den USA.

1994 spielten Status Quo neben anderen Stars wie den Beach Boys vor mehr als 100.000 Zuhörern bei einem Konzert zum Abschied der alliierten Truppen aus Berlin auf dem Maifeld. (Tsp, dpa)