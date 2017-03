Die Gerüchte von letzter Woche bewahrheiten sich: Die Rad-Skulptur vor der Berliner Volksbühne wird tatsächlich abgebaut. Das habe der Schweizer Designer Rainer Haußmann entschieden, der die Metallskulptur gebaut und 1994 auf dem Platz vor dem Theater aufgestellt hat, teilte die Volksbühne am Dienstag mit. Die Idee für das Speichenrad mit den Beinen stammte damals von Frank Castorfs Bühnenbildner und Chefdesigner Bert Neumann, der 2015 viel zu früh mit nur 54 Jahren gestorben war. Er machte das Rad mit den Füßen - einen stilisierten Räuber-Zinken - zum Logo für die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, es ziert auch Programmhefte und die beliebten Streichholzschachteln des Theaters.

Nachfolger Dercon hätte die Skulptur gerne behalten

Spätestens zum Ende der Spielzeit im Juli und damit zum Ende der Intendanz von Frank Castorf wolle Haußmann die Skulptur abbauen, so das Theater. Frank Castorfs in Berlin heftig umstrittener Nachfolger Chris Dercon hätte das Rad sehr gerne behalten. Zum Amtswechsel nun also kein Radwechsel, sondern: Rad ab! Ein kleiner Racheakt der Castorf-Truppe? Oder formiert sich jetzt bald eine Bürgerinitiative für das kulturelle Wahrzeichen, "Rettet das Rad". (chp mit dpa)