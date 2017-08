Der 74-jährige Dirigent, der zwischen seinen English Baroque Soloists auf einer Art Barhocker sitzt, zieht die Summe seiner lebenslangen Begeisterung für die Musik Monteverdis. Dafür braucht er keine großen Gesten, seine atemberaubend homogen musizierenden Ensembles stehen auf festem Grund. Nebenbei korrigiert Gardiner auch Interpretationsansätze, die mit Exaltation für Monteverdi einzunehmen suchen. Er betont den natürlichen Fluss der Musik, stellt Klangfarben über bloße Rhetorik, schafft Spielräume für seine Interpreten innerhalb eines stilistisch fein ausgeschliffenen Rahmens.

Mit einer großen Selbstverständlichkeit geht Gardiner das Unerhörte an. Wie sehr ihn das innerlich bewegt, zeigt sich etwa gegen Ende des „Ulisse“, wenn Himmels- und Meereschor das Universum sanft, aber bestimmt umschließen: „Bete, Sterblicher; selbst ein gekränkter Gott zeigt sich, wenn man zu ihm betet, nachsichtig!“ Und etwas schwebt über dem gewaltigen Rund der Felsenreitschule.

Unverbrüchliche Neugier und Zuneigung

Demut ist, was Monteverdis Opern lehren, in denen Amor Sieger bleibt, auch wenn den Menschen der Preis dafür hoch erscheinen mag. Doch der Komponist bleibt an der Seite seiner Geschöpfe, er begegnet selbst den moralisch zweifelhaften unter ihnen mit unverbrüchlicher Neugier und Zuneigung. Nur so kann man verstehen, warum der zum Priester geweihte Markuskapellmeister am Ende seines Lebens ausgerechnet Nero und Poppea an sein klingendes Firmament versetzt, einen mörderischen Kaiser und eine ehrgeizige Hure, in unstillbarer Lust füreinander entbrannt, einer Lust, die anderen Tod und Vertreibung bringt.

Gardiner gelingt es, auch für Monteverdis letzte Oper eine Besetzung zu komponieren, die neu hinhören lässt. Mit der Figur des Nero übernahm zum ersten Mal ein Soprankastrat die männliche Hauptrolle auf Venedigs Opernbühnen. Aus diesem historischen Fakt heute sinnliches Musiktheater zu machen, ist eine Kunst, die Sir John Eliot beherrscht wie kaum ein anderer. Der fein wie ein Instrument gezeichnete Countertenor von Kangmin Justin Kim droht immer wieder überdeckt zu werden vom sonoren Bass, mit dem Gianluca Buratto den lästigen Ratgeber Seneca rüstet. Auch der mächtige Mezzo von Marianna Pizzolato als ungeliebter Kaiserin Ottavia erdrückt das Herrscherorgan. Neros rücksichtslose Befreiung erscheint als musikalische Notwendigkeit, zumal bei Hana Blazikovas Poppea harmonische Verschmelzung lockt.

Die strenge Musikwissenschaft weist darauf hin, dass das letzte Duett von Nero und Poppea gar nicht aus der Feder Monteverdis stammt, jenes hypnotische „Pur ti miro“, mit dem die äußere Welt versinkt. Doch es weiß sich im Einklang mit dem großen Seelenmusiker und erwächst dem gleichen musikdramatischen Keim wie das Finale von „Ulisse“: zwei Stimmen, die um „Cor“ und „Vita“ kreisen. Und am Ende „si“ sagen, allem zu Trotz. Und noch einmal: „si“.



Gardiners Monteverdi beim Musikfest Berlin: Orfeo (2.9.), Ulisse (3.9.) und Poppea (5.9.), jeweils 19 Uhr, Philharmonie