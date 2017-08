Und dann kommt sie, La Netrebko, im wallenden blauen Kleid und mit Kopfschmuck, nicht ganz so prachtvoll wie das ihrer Rivalin Amneris, aber doch gewöhnungsbedürftig für eine Sklavin. Die schier unerschöpfliche Kraft, das helle, voluminöse Strahlen dieses Soprans mit dem charakteristisch-breiten Stich ins Tiefe, ins Dunkle: Sie sind da und sie entfalten ihre Wirkung mit Wucht wie eh und je. Und wie bezwingend kann Anna Netrebko ihren Gesang modulieren, fein ausdünnen und gestalten wie in der großen Romanze „O patria mia“ zu Beginn des dritten Akts. Diese Frau, deren Weltkarriere ja in Salzburg mit „La Traviata“ an der Seite von Rolando Villazón begonnen hat, ist ganz Stimme, da ist sie großartig, da ist sie bei sich. Gestalterisch hingegen erfährt man von ihr wenig Neues über die Sklavin und ihr Dilemma, zwischen der Liebe zu einem Mann und der Liebe zu ihrem Vaterland entscheiden zu müssen.

Ekaterina Semenchuk als Pharaonentochter Amneris bietet da mehr. Ihr heller gelagerter, etwas dünnerer Mezzo mischt sich reizvoll mit Netrebkos Powerorgan. Zwar verharrt auch sie lange in Opernposen und ist vor allem damit beschäftigt, so zu wandeln, dass sie nicht auf ihre Schleppe tritt (Kostüme: Tatyana van Walsum). Aber in den finalen Minuten, als dem geliebte Radamès schon der Prozess gemacht wird, geht sie zu Boden, bricht anrührende Verzweiflung aus ihr heraus, so dass man sich bei dem Gedanken ertappt, Verdi hätte seine Oper genauso gut „Amneris“ nennen können.

Die heimliche Hauptfigur der Inszenierung: Amneris

Amneris ist fast präsenter auf der Bühne als Aida – und verstrickt sie sich nicht ebenso in den Schlingen von Leidenschaft und Pflichtgefühl? Und die Männer? Francesco Meli als Radamès, dem all diese Gefühlskaskaden gelten, singt mit juvenil-sympathischem, für einen Feldherrn fast zu sanften Tenor, Roberto Tagliavini verleiht seinem König einen tatsächlich majestätischen Bass, Luca Salsi ist ein durchtriebenskrupelloser, mit aufgerautem Bariton singender Äthiopierkönig Amonasro.

Von Shirin Neshat aber hatte man bei dieser "Aida" mehr erwartet als eine Abfolge von statischen, szenisch harmlosen, schockgefrorenen Tableaux. Nun könnte man sagen, dass gerade in dieser Stillstellung ihre Kritik am Pomp etwa des notorischen Triumphmarschs steckt. Aber einen explizit weiblichen Blick auf Aida sucht man genauso vergeblich wie die bei Neshat sonst oft zentrale Auseinandersetzung mit der Unterdrückung von Frauen in islamisch geprägten Ländern. Dabei ließe sich das Herstellen eigener Identität durch die Konstruktion von Fremdheit gerade in „Aida“ gut zeigen, mit dem Gegensatz des „heiligen Ägyptens“ und der „Barbaren“. Und sollten die Äthiopier in dieser Inszenierung tatsächlich, wie zu lesen ist, reale Flüchtlinge aus Syrien oder dem Irak sein, dann sieht man es nicht. Auch was die Herausforderungen der Flüchtlingskrise für das Selbstverständnis der Europäer betrifft, bleibt diese „Aida“ bedeutungslos.

Die Sklavin als Herrin. Anna Netrebko im Verdi-Bühnenbild von Christian Schmidt. Foto: Salzburger Festspiele/Monika Rittershaus

Für die letzte Szene im Grab drehen sich die beiden Kulissenteile so, dass sie endlich eine Einheit bilden, Yin und Yang. Einen Kasten, eine Kühltruhe, einen Sarg. Hier wird, ganz dezent, deutlich, was Shirin Neshat vielleicht meint, wenn sie den Schluss der Oper „wunderschön“ nennt. eine „Allegorie auf das Überleben“. Kreative Personenführung ist jedoch nicht ihre Stärke. Radamès und Aida stehen selbst im Tod ganz konventionell zum Publikum gerichtet da. Der Applaus erfolgt denn auch verräterisch schnell, kaum dass Muti und die Philharmoniker mit hohem, dünnem Streicherklang in den Schlusstakten den Bogen zurück zum Anfang geschlagen haben. Klar, es ist alles nur Theater. Aber selbst, wenn man sich nur vorstellt, dass hier gerade zwei Menschen lebendig begraben wurden – kann man da so bruchlos in Jubel ausbrechen?

Extrem berührend dann allerdings, wie Shirin Neshat auf die Bühne kommt. Eine zarte, zerbrechliche Frau, ganz allein, ohne Team. Als sie sich zwischen Netrebko und Muti einreiht, werden einige bedrohlich laute Buhs von der großen Mehrheit weggeklatscht.